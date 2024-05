Unos 500 vecinos de Cuarte insisten en la reapertura de Urgencias

Los vecinos de Cuarte han salido esta tarde a la calle para protestar por el cierre «de la noche a la mañana sin previo aviso» del Punto de Atención Continuada de la localidad, lo que provoca que para ser atendidos de urgencia tienen que acudir a María de Huerva.

Alrededor de medio millar de cuartanos se han concentrado a las puertas del consultorio, ya que consideran que la visita del lunes del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero «no ha cambiado nada ni se han dado fechas de solución» y, por tanto, de la reapertura del servicio de urgencias en el municipio, un servicio que se puso en marcha hace cuatro años y que, según la asociación vecinal, «suplía en parte la larga espera de tener un necesario y digno centro de salud». El PAC prestaba servicio de lunes a viernes desde las 17.00 horas y hasta las 21.45 horas; y los fines de semana y festivos, de 8.15 a 14.45 horas.

Ese punto se cerró el pasado 2 de mayo «por motivos organizativos», según rezaba una pancarta instalada en el mismo consultorio. Tras comprobar que no se había proporcionado ninguna información por parte del ayuntamiento, la reclamaron y, al no obtener respuesta, registraron sendas instancias en el consistorio y en la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, par saber el por qué del cierre, cuánto iba a durar e información del anunciado centro de salud. Como no obtuvieron contestación, a mediados de mayo insistieron en el ayuntamiento pero solo consiguieron una cita con la alcaldesa, Elena Lacalle, para el 3 de junio. Mientras tanto, se han organizado y convocado protestas como las de ayer, que no era la primera.

Imagen de la protesta. / EL PERIÓDICO

En la visita de Bancalero a localidad, señaló que el cierre se debía «a la falta de profesionales» y achacaba el problema a la «nula planificación del Gobierno anterior». En este sentido se comprometió a regularizar la situación del PAC ya a crear una zona básica de salud, es decir, a que tenga un centro de salud. En su reunión con la alcaldesa, Elena Lacalle, le informó al consejero que ya se están ultimando los trámites para que el Salud disponga de una parcela de 3.000 metros cuadrados para construir el futuro centro de salud. De forma paralela, ya se están desarrollando las acciones precisas por parte del Salud para licitar el proyecto de redacción de esta nueva infraestructura sanitaria.

Los vecinos continuarán con loas protestas para conseguir la reapertura. Además, han asegurado que estarán «atentos» ante el «largo proceso de recalificaciones, licitaciones, estudiados, adjudicaciones, etc», hasta tener el ansiado centro de salud.