Fernando Samper (Forestalia): "Las baterías van a hacer imbatibles a las renovables"

El papel de las renovables en Aragón sigue en un auge casi imparable. Desde 2016, la comunidad ha multiplicado por cuatro la generación de energía verde, llegando a situarse próxima a los 20 millones de megavatios hora al año, y la previsión es que en 2030 esa cantidad se haya disparado hasta los 40 millones, prácticamente el doble. Todo ello contribuye a que el territorio se sitúe en la cuarta plaza a nivel nacional, con la previsión de superar a Andalucía y asaltar el podio este mismo año. Una energía en constante desarrollo y que, según Fernando Samper, CEO de desarrollo eólico y solar de Forestalia, será "imparable" gracias al almacenamiento que permiten las baterías.

"Se nos ha criticado el hecho de no ser gestionables por la dependencia de que haya sol o viento, pero gracias al almacenamiento lo seremos", ha anticipado Samper. Lo ha hecho desde el Foro Sella, en una mesa de debate en la que se ha analizado el papel que debe jugar España en el nuevo entorno de sostenibilidad energética europea. Una conversación abordada desde varios frentes y que no solo ha contado con la perspectiva de la generación aportada por Samper. En ese sentido, uno de los retos que va a tener la transición energética en los próximos años es precisamente ese, el asegurar el suministro eléctrico a las renovables cuando no se den las condiciones climáticas para que estas la generen por si mismas. Ahí reside la importancia de la red eléctrica. En esa línea, José Ignacio Lallana, delegado de Red Eléctrica en Cataluña, Aragón y La Rioja, ha incidido en la importancia de "electrificar" la economía española, en la que se prevé invertir más de 400 millones de euros a nivel nacional para, precisamente, consolidar ese suministro.

Y es que, tal y como reconocen desde el sector, el problema de las renovables es su "intermitencia", como ha resaltado Pedro Machín, presidente del clúster de energía aragonés. Para Machín, la clave también está en "almacenar la energía" y, para ello, además de baterías subraya la oportunidad que ofrecen los bombeos reversibles, cuya vida útil "es muy larga". Una serie de circunstancias que confluyen en una oportunidad "geopolítica" para España, llamada a liderar la digitalización sostenible en Europa, como ha reseñado el exsecretario de Estado de la Agenda Digital, José María Lassalle.

Una geopolítica que, por otra parte, tiene en la energía una cuestión clave para los próximos años. El general Miguel Ángel Ballesteros, ex director del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España, ha subrayado que la invasión de Ucrania demostró la "nueva reconfiguración este-oeste" en las relaciones internacionales, pues Rusia suministraba entonces el 45% del gas a la Unión Europea antes del conflicto, pero cerró 2023 en un 8%. Y eso sin contar la situación de Oriente Medio, clave en el suministro energético por mar, que podría verse cortado "en cualquier momento" si Irán entra en el conflicto ya existente y lo regionaliza.