¿Por qué faltan tantos profesores de FP en Aragón?

La decidida apuesta de Aragón por la Formación Profesional (FP) contrasta en la comunidad con la «alarmante» falta de profesores en ese sector. No es un problema específico de la FP, ni tan siquiera del sistema educativo aragonés, ya que en el resto de España, con pequeñas variantes, la situación es parecida y también preocupante, pero el anuncio del Gobierno de Aragón de la creación el próximo curso 2024/2025 de 25 nuevos títulos y la oferta de hasta 1.770 nuevas plazas desemboca en una pregunta que se repite estos días en todos los centros formativos: «¿Cómo piensan hacerlo?»

Esta cuestión, plantean los sindicatos, «está sin resolver» a poco más de tres meses de que comience el nuevo curso. Es más, denuncia el profesorado, «este curso estamos viviendo que en muchas zonas hay materias en ciclos formativos que han pasado semanas sin sustitutos. La teoría es maravillosa, pero cuanto tengamos que pasar a la práctica veremos cómo se saca adelante». Esas ausencias se dan, especialmente, en materias en las que el profesorado requiere de una alta especialización y cubrir las bajas por enfermedad o de maternidad o paternidad son una odisea. «Las listas están vacías, no hay interinos», afirma Sergio Pérez, profesor técnico de FP en Aragón desde hace 18 años. Ante esta situación, «la solución pasa por, o bien dejar sin cubrir y que no se imparta la clase o, que los profesores usen sus horas de preparación de sus módulos personales o preparación de prácticas para cubrir parcialmente parte de esa baja», algo que, además de la carga extra para el docente sin recompensa extra, repercute gravemente en la calidad de la educación. Este curso, Aragón ha contado con un cupo de 2.000 docentes.

Motivos

«Los profesores de Formación Profesional han estado olvidados durante mucho tiempo, son el sector más denostado de la educación», afirma Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF Aragón. «El mercado laboral no funciona si no hay FP, pero eso no se refleja en la consideración que tienen sus profesores», defiende la portavoz sindical. Una situación que, lejos de remendarse, lleva estancada mucho tiempo y no hay visos de que vaya a cambiar en el corto plazo.

Los profesores consultados por este diario coinciden en varios puntos por los que la docencia en general y la de Formación Profesional en particular cada día es menos «atractiva». La primera es la fuerte competencia con el sector privado. «La especialización se paga y las empresas pagan mucho mejor y te valoran más que la Administración», explica Miguel Domingo, que recuerda que en Educación no se puede «aspirar a más» ni desarrollar una carrera. Eres profesor y eres profesor".

Además de ello, las exigencias para acceder a la docencia echan para atrás a los posibles candidatos. «Antes te sacabas el CAP por poco dinero y en dos semanas, ahora exigen una inversión en tiempo y dinero que luego mucha gente no la ve recompensada», recuerda Rafa Martínez, profesor de informática de FP. La poca estabilidad es otro de los problemas perennes de la educación, así como el respeto social en caída libre, aunque eso ya lo ven como «una batalla perdida».

Donde sí consideran que se puede hacer más es en las ratios y en la orientación de los alumnos. «Si está un solo profesor para 20 alumnos en un taller, muchas veces te da auténtico miedo utilizar ciertas máquinas porque te da la sensación de que no puedes tener el control. Es demasiada responsabilidad», relata Miguel Domingo. Por el lado del «interés real» del alumno por aprender, Sergio Pérez considera que la FP todavía es el «baúl escoba de la educación». «Hay que recordar que la Formación Profesional es educación no obligatoria. Si un alumno se considera que no vale para estudiar, quizá tampoco valga para FP. Está desapareciendo el alumno con inquietudes», subraya.

‘Titulitis’

Volviendo a la necesidad de titulación para ejercer la docencia, los propios profesionales consideran que «se están perdiendo» grandes profesores con mucha experiencia. Se da la circunstancia de que los profesores técnicos muchas veces «acaban sacando las castañas del fuego» a los titulados. «Los tiempos de ‘titulitis’ en los que vivimos estarán muy bien para otras cosas, pero a la Formación Profesional se entra para aprender un oficio y, sin ser culpa de los que entran porque hacen lo que se les exige, la falta de relevo generacional está provocando que los alumnos cada vez salgan peor preparados», reflexiona Miguel Domingo, centrándose en las FP más técnicas: «Están enseñando a poner un ladrillo personas que no han puesto uno en su vida». Una consecuencia directa de ello, aseguran los docentes, es la deficiente actuación que Aragón realizó el pasado mes de abril en Olimpiadas nacionales de FP, donde la comunidad cosechó «su peor resultado en 20 años».

Para ello, la apuesta hacia una FP más práctica, hacia la FP Dual, parece necesaria, aunque los expertos avisan de la dificultad que se viene el próximo curso para encontrar empresas suficientes para la correcta realización de los cursos formativos.

En vista de la situación, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón están buscando la manera de solventar la ausencia de profesorado que sufren muchas especialidades y así poder redoblar esa apuesta que prepara la comunidad para el próximo curso. Fuentes de la Consejería aseguran que en las próximas oposiciones, que son en junio, se van a sacar puestos para especialidades de difícil cobertura, como son Equipos Electrónicos (16) y Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (13), y recuerdan que este año se han sacado ofertas extraordinarias en el que se excepcionaba el requisito del máster de profesorado para aquellas especialidades con vacantes significativas, porque desde el Ejecutivo «se entiende que el derecho a una educación de calidad de los alumnos debe estar por encima de los requisitos de acceso a la función docente».

Además, la nueva ley de FP y el nuevo decreto aragonés que se está ultimando para adaptar la normativa, aseguran, «permite también la contratación de personas expertas para impartir módulos muy concretos».

