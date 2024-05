Rafael Peris: «Trabajamos en conectar por tren Tamarite, Centroeuropa y China»

¿Cuando van a comenzar las obras?

El grueso de las obras van a empezar el uno de septiembre, aunque durante el mes de julio habrá algún acondicionamiento de alguna zona, como la retirada de postes de electricidad o telefonía, cosas menores. Queremos terminar la primera fase en 12 meses y la segunda, que es la definitiva y contempla la terminal ferroviaria, en otros 12 meses adicionales.

Y la actividad, ¿cuándo comenzará?

Confiamos en empezar en unos 18 meses a partir de ahora, expedir trenes a finales del 2025 aunque sea sin la terminal acabada. Y la oeprativa al 100% para el verano de 2026.

Tienen ya comprometidas tres parcelas, una de ellas de 28 hectáreas. ¿Para quién son?

Tenemos compromisos con varias empresas pero no puedo dar nombres. Hay infinidad de contactos y hay mucho interés. La zona es de interés para empresas porque disponemos de parcelas de gran tamaño y buenas comunicaciones con una terminal ferroviaria a pie de una autovía. Ha despertado el interés de empresas que buscan grandes formatos.

¿A qué sectores buscan para llenar la plataforma?

En los estudios de mercados previos al proyecto ya detectamos un interés muy importante para mejorar esas comunicaciones y el brazo logístico de las empresas del sector agroalimentario en las comarcas de la provincia de Lérida y del oeste de Aragón. No descubro nada si digo que hay grandes mataderos y mucha fruta.

¿Va a ser la gran plataforma logística de Lérida?

No es ningún secreto que nuestra empresa es de Lérida y que allí está nuestra sede social con el objetivo de un área de influencia en la provincia y en todo el este de Aragón. La verdad es que a nivel social y empresarial no hay divisiones territoriales. Esto es la cuenca del Ebro y el intercambio económico entre las dos partes es el día a día. No hay más problema.

¿La inversión es totalmente privada? Se desconoce quiénes son los socios de la firma.

No tengo permitido decirlo. Nosotros nos hemos planteado esto como una inversión privada al 100%. No hemos pedido nada al Gobierno de Aragón ni a nadie, aunque sí hemos pedido subvenciones a Europa para las terminales ferroviarias. Es un fondo llamado CEF Transport y optamos a 15 millones de euros.

El de Ponentia va a tener que convivir con otro polo logístico que ya ha comenzado a funcionar: terminal intermodal de Monzón que explota el grupo Samca.

Nuestra voluntad es colaborar con todo el mundo y más con nuestros vecinos. Sí es cierto que estamos hablando de dimensiones diferentes, sin ánimo de molestar a nadie. Nosotros montamos una terminal ferroviaria de alta capacidad para cargar trenes de hasta 750 metros de largo con cinco vías de recepción y expedición y cuatro vías de carga. Podremos llegar a despachar entre 25 y 30 trenes diarios en los momentos de máxima capacidad. Otra cosa será la capacidad de la vía.

¿Qué relación mantienen con los puertos de Valencia, Barcelona, Tarragona o Bilbao?

Hemos mantenido contactos pero muy preliminares. Más que a puertos, nuestro foco está en el transporte a destino intereuropeos. Hemos comprobado que desde aquí el transporte a los puertos se realiza en camión, pero la ruta hacia el centro y el norte de Europa en tren es mucho más competitiva.

¿Qué destinos tienen ya autorizados?

Adif nos ha dado luz verde a dos destinos en Francia, Calais y París, a través de Portbou e Irún. Ahora estamos estudiando otros destinos: el norte de Italia en la zona de Milán, el centro de Europa a través de Colonia y el norte del continente, por Rotterdam. Además, buscamos a través de Duisburgo (Alemania) conectar por tren con China, dado que desde allí salen 50 trenes semanales hacia distintos destinos del país. Tenemos que negociar directamente con los destinos.

¿China?

Es uno de nuestros objetivos porque existe una demanda tanto en producto de exportación como de importación. El tiempo de tránsito en tren es la mitad que en barco, unos 17 o 18 días. Llegan sobre todo productos de consumo, como electrónica, textil o recambios para la industria.

¿Qué importancia jugaría el paso transfronterizo por Canfranc?

Desatascar esa nueva vía de acceso a Europa sería una maravilla, para nosotros sería casi mágico, como para el resto de terminales de Aragón.

