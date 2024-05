"El Ayuntamiento de La Almunia trabaja para que nuevas empresas se instalen en el municipio"

Pregunta: El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha aprobado los presupuestos municipales de 2024. ¿A qué se van a destinar las partidas?

Respuesta: El presupuesto para este año asciende a 9.721.100 euros. Los capítulos de gastos más notables son los referidos a personal y gasto corriente, dotando el capítulo de inversiones con 1,4 millones de euros.

P: ¿Cuáles van a ser las principales inversiones?

R: Los proyectos de inversión incluidos en el presupuesto inicial incorporan obras y actuaciones pendientes de ejecutar o finalizar en el ejercicio anterior como son la adquisición de un solar para la ampliación de la casa consistorial, las obras de adecuación del archivo municipal, las obras de construcción de la estación de tratamiento de agua potable, y la musealización y sonorización de la Ermita de Cabañas. También incluye la ejecución de nuevas actuaciones como las obras de renovación del tramo último de Carrera de Tenerías, junto con otras intervenciones de menor entidad destinadas a la reposición de infraestructuras y asociadas al funcionamiento del ayuntamiento.

P: ¿Cuáles son actualmente las necesidades de La Almunia?

R: La Almunia de Doña Godina es un pueblo en todos los aspectos muy dinámico y, como tal, siempre tiene necesidades de instalaciones, programaciones culturales y deportivas, actividades para todos los colectivos, mayores, jóvenes y niños. Esto supone que nunca hay suficientes recursos para acometerlos y nuestra labor es intentar que, con los medios que disponemos, realizar todo lo que se pueda. Un ejemplo son las instalaciones deportivas que se utilizan durante la semana y no digamos el fin de semana. Están abiertas desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche, incluso los domingos. Esto supone que con más de 40 años necesitan un gran mantenimiento, que esperamos acometer. Los polígonos, caminos rurales, alumbrado y otras actuaciones también serán objeto de actualización. Además contemplamos la renovación integral de la calle Tenerías, cuyas obras está previsto que comiencen este año.

P: Habla de los polígonos industriales. ¿En qué situación están y qué actuaciones van a llevar a cabo desde el consistorio para atraer nuevas empresas y crear empleo?

R: En la actualidad, La Almunia dispone del polígono La Cuesta III donde hay parcelas disponibles. La instalación de empresas se produce, no al ritmo que todos desearíamos, pero se produce. Como no puede ser de otro modo, nuestro primer objetivo es conseguir que nuevas empresas quieran venir a nuestra localidad a realizar su actividad. Estamos en conversaciones con varias compañías para que se puedan instalar, pero son negociaciones lentas. En este polígono hay implantadas unas 30 empresas de sectores muy variados, desde agricultura a farmacia, pasando por talleres, servicios y distribución.

Por su parte, el polígono La Cuesta I acoge cuatro empresas de mayor tamaño. Todas y cada una de las empresas que tenemos en la localidad, ya sea en los polígonos o fuera de ellos, son importantes para nosotros. Desde el ayuntamiento ofrecemos todas las facilidades posibles para nuevas implantaciones o el incremento de la actividad de las empresas.

P: La Almunia de Doña Godina continúa aumentando su población. Teniendo en cuenta los equipamientos actuales, ¿hay previsión de nuevas instalaciones?

R: Tenemos que estar muy contentos de que hoy la Comarca de Valdejalón sea una de las pocas comarcas de Aragón que no pierde población. Y La Almunia en particular crece, no mucho, pero crece. Los equipamientos y las posibilidades de trabajar son fundamentales para mantener y aumentar la población. Estamos preparando un plan para ver cuáles son las prioridades en las instalaciones que ya disponemos y posibles equipamientos futuros para la localidad.

P: ¿Cómo van las obras de construcción de la nueva potabilizadora y qué va a suponer esta nueva infraestructura para el municipio?

R: Las obras licitadas en el ejercicio anterior se encuentran en fase de ejecución con la previsión de que puedan estar finalizadas el próximo mes de julio. El contrato se formalizó por un importe total que supera los 927.000 euros. La nueva potabilizadora supondrá una mejora notable de la calidad del agua de boca al inyectar en la red de suministro agua procedente del Pirineo a través de uno de los ramales de suministro desarrollados por la sociedad estatal Acuaes.

El Ayuntamiento de La Almunia suscribió un convenio para la reserva de caudales con dicha sociedad, que comenzará a ejecutarse con la puesta en marcha de la planta de tratamiento y que supondrá costes por amortización de la infraestructura y los caudales que se incorporen a la red. La puesta en marcha del sistema supondrá también una revisión del contrato de concesión actual y afectará al coste del suministro. No obstante valoramos positivamente la repercusión de la nueva infraestructura demandada desde hace tiempo por los vecinos.