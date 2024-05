Azcón responde a Abascal: "En Aragón nos vamos a oponer a cualquier trasvase del Ebro"

Jorge Azcón ha salido al paso de las declaraciones del presidente de Vox, el ultraderechista Santiago Abascal, quien aseguró el pasado lunes en su visita a Zaragoza que su partido apoyaba los "trasvases" en todo el territorio, "no como los demás". En ese sentido, el presidente de la DGA, que gobierna junto a Vox, ha reincidido en que en la comunidad "no sobra ni una gota de agua": "En Aragón nos vamos a oponer a cualquier trasvase del Ebro, se quiera plantear donde se quiera plantear". E incluso ha ido más allá, asegurando que su opinión sigue siendo "exactamente la misma de siempre" y que la del PP "no cambia por la opinión de otros dirigentes políticos".

Cabe recordar que fue el pasado lunes cuando Abascal defendió su política nacional de agua, que incluye el trasvase del Ebro, en presencia de Alejandro Nolasco, vicepresidente de la DGA y líder en el territorio de Vox. "Defendemos lo mismo en Ciudad Real, Murcia y Zaragoza", subrayó Abascal, quien nunca ha escondido su postura respecto a este polémico tema, que otrora llegó a provocar una reacción social atronadora de los aragoneses para mostrarse radicalmente en contra del proyecto.