Paella reivindicativa del colegio Josefa Amar y Borbón

Un total de 44 colegios públicos de Aragón pidieron la construcción de comedores en sus centros, algunos tienen incluso permisos, pero no se avanza en que sean una realidad.

Por eso, y porque desde la plataforma Come pública (Comedores Escolares Públicos de Calidad) consideran que desde el Gobierno de Aragón no se avanza ni "quieren resolver las carencias del sistema de gestión de los comedores", las familias del colegio Josefa Amar y Borbón han decidido hacer una campaña divulgativa para hacer ver a las familias la problemática y más importante aún, probar "lo que es una comida recién hecha comparado con lo que tienen sus hijos e hijas todos los días en el comedor de su colegio", aseguran en un comunicado.

La cita será el próximo domingo, 9 de junio, de 11.00 a 17.00 horas, donde AFA (Asociación de familias) realizara una fiesta de fin de curso con tintes reivindicativos, donde reclamarán junto con la Plataforma de comedores escolares públicos de Aragón que sea efectivo el compromiso que los políticos firmaron en el colegio María Moliner en marzo del 2023. "Las principales reivindicaciones en nuestro colegio son una comida saludable y una cocina in situ". Para ello, se han organizado juegos con alimentos saludables. La cita contará con una presencia muy especial, la de los personajes de Star Wars que apoyarán esta lucha contra las fuerzas oscuras de la comida basura. Y como colofón, comerán una paella recién cocinada.

Una espera demasiado larga

Cuentan desde la plataforma que hace un año se firmó el pacto del María Moliner por unos Comedores Nobles en Aragón, donde todos los partidos políticos de las Cortes (excepto el PAR), firmaron un documento plasmando su voluntad de mejorar los comedores escolares. Desde entonces se han creado partidas presupuestarias (250.000 euros) pero no se ha invertido; y de hecho, señalan desde la plataforma, no se ha reunido con la consejera de Educación. Los problemas en algunos centros son claros, aseguran. Ponen como ejemplo a Cuarte, cuyo ayuntamiento quiere construirle cocina a un colegio que ha tenido serios problemas de gestión con la empresa pero "el Servicio Provincial no da el visto bueno para hacerlo". El colegio Valdespartera 3 también "ha sido ignorado en su solicitud de autogestión". Y la lista es más larga, afirman.