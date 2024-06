PP | Sémper en Zaragoza: "Queremos hacer lo contrario de lo que hacen Pedro Sánchez y el PSOE"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado viernes en Zaragoza, durante el acto de cierre de campaña de los populares aragoneses: "Queremos hacer lo contrario de lo que hacen Pedro Sánchez y el PSOE", con "un presidente del Gobierno sensato, que lleve a los españoles a un proyecto compartido de nación" para que "todos los españoles se sientan en un proyecto común".

Sémper ha defendido a "los políticos que han venido a servir", poniendo el ejemplo del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, añadiendo que "en Europa se deciden cosas trascendentales que tienen que ver con la economía, con la transición ecológica, que no tiene que ser a costa de la competitividad de España, cosas relacionadas con Aragón como los temas agrarios, cosas muy importantes".

Ha expresado que los candidatos del PP representan los intereses de España "con dignidad y eficacia", sin plantear "más problemas que soluciones", insistiendo en que "se deciden cosas muy importantes en Bruselas", animando a "votar masivamente" al PP porque "es insoportable lo que tenemos en la presidencia del Gobierno", que "no hace política, no hace gestión, lleva siete meses paralizado en los problemas de Pedro Sánchez".

Ha recordado que Pedro Sánchez no ganó las elecciones generales y ha aseverado que "es imposible" gobernar España con el apoyo de los independentistas, pero "lo hizo" y cometió "el acto de corrupción política más grande, la amnistía", por la que "unos políticos conceden privilegios a otros por siete votos".

El portavoz del PP, Borja Sémper, en Zaragoza este viernes. / LAURA TRIVES

"Queremos hacer política para ir por la calle con la cabeza alta y que no nos acusen de haber robado ni de haber faltado a la verdad", ha aseverado, apelado al "valor de la palabra dada". "En la España que nosotros defendemos Pedro Sánchez tiene sitio, el problema es que en la España que gobierna Sánchez nosotros no tenemos sitio", ha considerado.

Borja Sémper ha dicho que el candidato aragonés del PP, Borja Giménez Larraz, representa "la dignidad que este partido ofrece a la sociedad española", añadiendo que "en los años más complicados de la política en el País Vasco venir a Aragón o encontrarte con compañeros de Aragón no solo era un bálsamo, sino también una alegría".

Capacidad de gestión

Por su parte, Giménez Larraz ha aseverado que el PP es "una organización unida, que empuja siempre en la misma dirección", apuntando que el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, le ha acompañado durante todos los días de campaña.

"Hemos recorrido todo el territorio desde Caspe hasta Biescas, pasando por Monzón, Calatayud, Cuarte, Teruel, y nos hemos reunido con jóvenes, agricultores, hemos paseado por nuestras calles, diciendo la verdad, que el PP tiene un proyecto sólido, solvente, moderado y con capacidad de gestión para España y para Europa".

"Queremos ganar las elecciones para devolver la normalidad a nuestro pais y en Europa nos conozcan por nuestro talento y no por cambiar la amnistía por siete votos", ha defendido Giménez Larraz, quien se ha comprometido a "mejorar Aragón". Ha pedido "un último esfuerzo de movilización" para que "los miles de aragoneses que se han movilizado para decir que no somos ciudadanos de segunda, todos aquellos que quieren un cambio" voten al PP "porque Aragón y España merecen la pena".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que "después de 15 días de campaña hemos explicado las razones para votar al PP y que hay razones sobradas para desconfiar del PSOE", recalcando que el Gobierno que preside solo tiene el objetivo de "solucionar los problemas de los aragoneses" con medidas como la rebaja fiscal, el Plan Pirineos y el "trabajo excepcional" realizado tanto en el Ejecutivo regional como en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que "el PSOE ha hecho su campaña con su candidata –-Rosa Serrano-- a la que apoyó el 2 por ciento de los militantes socialistas", añadiendo que Serrano es "sanchista". "Ni la candidata del PSOE –-Teresa Ribera-- ni Pedro Sánchez han tenido la dignidad de venir a compartir un mítin con sus afiliados" en la comunidad, por lo que "han despreciado a los militantes socialistas", aunque "los aragoneses no les hemos echado en falta, no nos hemos preocupado ni un minuto de que Sánchez no haya querido venir".

El tema estrella de esta campaña ha sido "la corrupción del PSOE", ha manifestado Azcón, quien ha hecho hincapié en que "Sánchez tiene investigada a su mujer por corrupción y les corean su nombre en sus mítines", pidiendo a todos que coreen "vergüenza, vergüenza". De Borja Giménez ha dicho que representa a los aragoneses y "los valores que Aragón representa, de memoria, justicia, aquello que está en el corazón del PP, luchar contra el terrorismo y defender la libertad".

Corrupción o limpieza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido a todos "un último esfuerzo para movilizar a todo el mundo y decir lo importante que es ir a votar al PP este domingo porque nos jugamos muchisimo: Si no votamos al PP, Sánchez sigue".

Chueca ha afirmado que "elegimos entre la corrupción y la limpieza, la desigualdad y la dignidad de todos los españoles, entre la parálisis o avanzar hacia un futuro más próspero", añadiendo que el objetivo del PP es "defender nuestra democracia y proteger el futuro de España", de manera que "cada voto que no vaya al PP es dar alas a Sánchez para que siga destrozando España".

El presidente provincial del PP Zaragoza, Ramón Celma, ha dicho que "el PSOE está escenificando todo tipo de cosas" y el PP "sólo tiene que vender realidades, podemos vender proyectos reales, como todas las inversiones que están viniendo a Aragón, nuestra gestión, cosas que mejoran la vida de los ciudadanos".