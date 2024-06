Elecciones europeas: Las reacciones de los partidos en Aragón

Los resultados de las elecciones europeas comienzan a dejar notar sus primeros ecos en la comunidad aragonesa, que estará representada durante los próximos cinco años en Bruselas por Borja Giménez Larraz (PP) y Rosa Serrano (PSOE). Una fotografía que ya se preveía, y que se traduce en que Aragón doblará sus representantes en la Eurocámara para la legislatura que arrancará este mismo verano.

Quien no estará en el Parlamento Europeo será Tomás Guitarte. El turolense, que encabezaba la coalición Existe, no ha logrado su escaño, con algo más de 15.000 votos en todo el territorio aragonés. Con todo, el diputado autonómico, puesto que mantendrá, ha reivindicado que los integrantes de esta coalición -partidos de la España Vaciada, municipalistas y Por un Mundo más Justo- tenían la "obligación moral de intentarlo". En clave local, "en defensa de Teruel y de Aragón". Según Guitarte, pese a que en estos comicios se ha votado "en clave nacional", lo acontecido en las últimas semanas es un "paso adelante", aunque ha lamentado que la agrupación no ha sido capaz de "romper la polarización que se ha instalado en la vida política". "Esta coalición abre un camino que en el futuro nos llevará muy lejos", ha concluido.