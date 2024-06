Marta Fernández (Vox) llama a "serenar" el debate en las Cortes de Aragón y esquiva valorar la irrupción de Alvise

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha reconocido que es evidente que no se ha logrado reconducir al Parlamento autonómico hacia el "diálogo y debate sereno", como reclamaba el pasado 23 de abril, pero ha instado a esperar a este jueves, que se celebrará la próxima sesión plenaria, para ver si "se han corregido algunos ánimos" en la Cámara, aunque por el momento "resultados no ha habido ninguno". Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de su primer año en el cargo la presidenta de la Cámara aragonesa, quien ha admitido que la "crispación" actual se produce porque "no hay un debate sereno" y esto "hay que pararlo".

Ha respondido así a las acusaciones de la oposición, a la que ha contestado que no hay "ningún uso torticero" en las Cortes y que en los plenos aplica los artículos del Reglamento que van surgiendo, como las alusiones, el cierre de las discusiones o no conceder el uso de la palabra. Además, ha considerado que es "bastante flexible" con los tiempos.

En este sentido, Marta Fernández, ha defendido que cuando "el debate se paraliza" entre las alusiones y se convierte "en un partido de tenis", "hay un momento en el que hay que cerrar" y que lo hace con "buena voluntad". Ha apuntado también que "la presidenta tiene la libertad de interpretar el Reglamento cuando hay posibilidad de interpretarlo".

Elecciones europeas

Preguntada por los resultados de las elecciones europeas de su formación, Vox, y por la irrupción de una nueva formación en su espectro político, Se acabó la fiesta, Marta Fernández ha sostenido que la valoración es "positiva" ya que han aumentado escaños, si bien ha lamentado la "preocupante" baja participación, que ha achacado a que la ciudadanía no ve importantes estos comicios, a pesar de que "nos afectan las decisiones" que se toman en Bruselas.

Sobre la entrada en el Europarlamento de la nueva formación liderada por Alvise Pérez, ha esquivado la pregunta y ha dicho que el acto de este martes es "para hablar de cultura". No obstante, ha subrayado que, en el Palacio de la Aljafería, "empieza la fiesta el 22 de junio", en referencia al Festival Manlor de música y danza que se celebrará en la sede del Parlamento aragonés.

Aniversario en la presidencia

A pocos días de cumplir un año como presidenta de la Cámara autonómica, Fernández, ha subrayado que ha puesto todo su "empeño" en trabajar para que la institución sea "un lugar de encuentro" y "la casa de la palabra" donde los aragoneses se sientan "representados y escuchados".

"Promovemos el acuerdo, el debate sereno, reflexivo y productivo para una sociedad que avanza a gran velocidad" y que demanda "debate y diálogo", ha asegurado. Un debate y un diálogo que debe producirse "desde la libertad, la democracia y de acuerdo con nuestros valores constitucionales", ha recalcado.

A este respecto, Fernández ha indicado que se ha dedicado a escuchar a "todos aquellos que representan a la sociedad", en especial los jóvenes --como "portadores del talento y del futuro"-- y "los más vulnerables" --que necesitan "nuestra solidaridad". Así, ha adelantado que seguirá "en esa línea de escucha, compromiso y servicio a la sociedad" durante toda la legislatura.

Reformas en la institución

Por otro lado, como la institución supera ya los 40 años de historia, ha señalado que se han visto obligados a acometer reformas "necesarias y responsables" para adaptar tanto la sede como su organización interna. De este modo, la presidenta del Legislativo ha asegurado que la organización y optimización de los servicios de la casa "no podía esperar más", en la línea de adaptar su estructura a la sociedad digital y renovar una institución que va dando paso a plantillas más jóvenes por las jubilaciones que se están produciendo.

Así, ha recordado que el 31 de mayo se anunció una Oferta de Empleo Público (OPE) con 21 plazas en formato de oposición y concurso-oposición, después de "décadas" sin ninguna convocatoria. Además, se ha consultado a los responsables de todos los servicios para realizar un diagnóstico que objetive las necesidades de la casa con criterios técnicos y apostar por reforzar la cualificación de la plantilla con nuevos puestos o la adaptación de otros a cuestiones como la ciberseguridad o la administración electrónica.

De igual forma, Fernández ha señalado que se han atendido "reivindicaciones históricas" de algunos colectivos, como los guías turísticos, que verán modificada su categoría laboral en los nuevos pliegos del servicio. La adquisición de nuevos escenarios portátiles de fácil manejo y almacenamiento para eventos, tomas de posesión o los actos del Día de Aragón, así como un plan de mejoras para la seguridad del edificio, que está en proceso, son otras de las cuestiones que se han abordado en el último año.