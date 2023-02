La ampliación de un carril bici a través de los barrios Santiago y Encarnación de Huesca ha soliviantado los ánimos de los vecinos. El problema radica en que los nuevos 4,3 kilómetros pensado para este tipo de transporte personal en la calle Alcoraz, avenida María Moliner y Martínez de Velasco se han hecho a costa de aparcamientos de coche y de espacio para los peatones.

El Consistorio aduce que es una decisión tomada "bajo criterios y recomendaciones del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana", mientras que asociaciones de vecinos y oposición critica la falta de diálogo y consenso a la hora de tomar esta decisión que afecta al día a día de los residentes en esta zona, donde están censadas cerca de 10.000 personas, aunque ni mucho menos afecta a su totalidad.

Desde este pasado lunes están planificadas diferentes charlas sobre movilidad impulsadas por el Ayuntamiento donde los vecinos recibirán información sobre la manera en que se ha llevado a cabo esta ampliación que ha costado 375.000 euros a las arcas públicas de la ciudad. La primera se celebró con los vecinos del barrio de Santiago.

A favor del cambio en la movilidad

Parte de las críticas se han centrado más en la formas que en el fondo. Así se desprende al menos de las palabras de Javier Moreno, presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, en Radio Huesca el pasado miércoles, donde era favorable a fomentar un cambio en la movilidad de los vecinos hacia un modelo más sostenible en la ciudad, pero no de manera "traumática" y sin pensar en las consecuencias para las personas afectadas.

No es un caso aislado. En este el punto más sensible de la cuestión, ya que la progresiva unión de tramos de carril bici en diferentes puntos de la ciudad está levantando ampollas en las áreas afectadas. En todos los casos, el problema es el mismo: la bici le come terreno al coche, en este caso a su estacionamiento.

Luis Felipe, alcalde de Huesca, ha relacionado esta política de movilidad con la obligatoriedad de implementar la zona de bajas emisiones en la ciudad, una condición imprescindible para aquellas urbes de más de 50.000 habitantes según la normativa europea.

Críticas del PP

En el terreno político, el Partido Popular ha reclamado al Ejecutivo local una copia de ·"todos los informes de Policía Local y de diferentes áreas municipales" previos a la puesta en marcha del carril bici. También han pedido conocer quién es el autor del diseño de este trazado y "bajo qué criterios se realizó", informa EP. En caso de no existir esos informes, continúan exigen "su redacción inmediata para analizar las consecuencias en materia de tráfico y seguridad".

La portavoz municipal del PP en el Consistorio oscense, Gema Allué, ha lamentado que el Ayuntamiento se reúna con los vecinos para informarles, cuando ha visto su "fuerte contestación social" a la implantación de este carril bici. En cualquier caso, creen que los encargados de dar la cara sean "responsables municipales" en lugar del propio alcalde.