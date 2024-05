Vox Huesca presenta un recurso contencioso-administrativo tras la limitación de mociones en el pleno

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha anunciado que ha presentado un recurso contencioso-administrativo frente a la modificación del reglamento orgánico del propio Ayuntamiento (ROM) que aprobaron recientemente PP y PSOE y que limitaba el número máximo de mociones a presentar en los plenos municipales por parte de los grupos. La ultraderecha califica de "censura" esta decisión ya que, según alegan, su objetivo es "impedir que los partidos como Vox puedan hacer propuestas beneficiosas para la ciudad de Huesca".

En ese sentido, Vox subraya que "no se trata de un derecho de partidos, sino de un derecho individual de cada uno de los concejales" amparado por la Constitución española. Además, alertan de que, con la actual redacción de dicho artículo, "en grupos políticos con más de tres concejales, habría ediles que no tendrían derecho a plantear mociones". Y añaden que "se está limitando la acción política del grupo opositor y no la del equipo de Gobierno".

Por ello, Vox entiende que "se debe de primar por tanto en este caso el derecho a la participación política en la actividad municipal de los concejales democráticamente elegidos". E, igualmente, el grupo anuncia que pedirá la suspensión cautelar del citado reglamento, "ante la gravedad de la situación y la vulneración de un derecho fundamental recogido en la Constitución Española".