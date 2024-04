Alexandra Jiménez: "Si no encuentras a la persona adecuada que te guíe, es complicado"

Alexandra Jiménez (Zaragoza, 1980), uno de los rostros habituales en la ficción española, protagoniza 'Menudas piezas' (2024), obra del también aragonés Nacho García Velilla. Una de las muchas interpretaciones de la actriz aragonesa, que se hizo conocida en panorama nacional gracias a la serie 'Los Serrano' (2004-2008), y que acumula en su trayectoria más de veinte series de televisión, cerca de una treintena de películas y siete obras de teatro. Una trayectoria en la que la intérprete zaragozana tuvo el «golpe de suerte» de conocer al que sigue siendo su representante, el «guía» de una carrera profesional en la que no han faltado oportunidades profesionales, en un mundo «empañado por 'lo igual'» en el que es complicado, para los artistas, encontrar una voz y personalidad propias, comenta la actriz aragonesa.

"El mayor problema es que no te den una oportunidad, que es lo más difícil. Y una vez que te lo dan, lo difícil es mantenerte y procurar las siguientes oportunidades"

Jiménez participó el pasado día 2 de abril en el estreno en Zaragoza de 'Menudas piezas', película basada en un hecho real. El filme narra la historia de Candela, una educadora de élite que se ve forzada a volver al barrio del que salió con la esperanza de no volver, a trabajar su antiguo instituto con estudiantes con problemas de integración a los que ayuda a convertirse en campeones de España de ajedrez. «En esta película he tenido la suerte de coincidir con actores y actrices de aquí, excepcionales, con los que no había trabajado, como Carmen Barrantes o Jorge Asín. Me he quedado con las ganas de hacer algo más 'mano a mano' junto a ellos. Creo que hay actores y directores con un talento excepcional. Esta película en particular me hace muy feliz, porque de alguna manera también celebra Zaragoza, y la sitúa en un lugar donde cobra un gran protagonismo. Y creo que es algo que me gustaría más retratado en el cine, me hace sentir muy orgullosa formar parte de una película que lo retrata, y que celebra no solamente el dónde vivimos, sino el talento», comenta la actriz zaragozana.

Nombre: Alexandra Jiménez Formación: Interpretación en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid y Ballet en el Estudio de Danza María de Ávila de Zaragoza Cargo: Actriz Lugar y año de nacimiento: Zaragoza, 1980 Trayectoria: Alexandra Jiménez estudió Ballet en el Estudio de Danza María de Ávila (Zaragoza). Fue bailarina profesional en el Ballet Nacional de Cuba, pero una lesión le llevó a reorientar su carrera hacia la interpretación. Cursó sus estudios en de Interpretación en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid. Alexandra Jiménez ha participado en 28 películas, entre las que se encuentran ‘Spanish Movie’ (2009), ‘No controles’ (2011), ‘Promoción fantasma’ (2012), ‘Las brujas de Zugarramurdi’ (2013), ‘Anacleto, agente secreto’ (2015’, ‘Kiki, el amor se hace’ (2016), ‘Nacida para ganar’ (2016), ‘Superlópez’ (2018), ‘Bajo terapia’ (2023) y ‘Menudas piezas’ (2024). También ha participado en 21 series de televisión, como ‘Los Serrano’ (2004-2008), ‘La familia Mata’ (2009), ‘La pecera de Eva’ (2010-2011), ‘El ministerio del tiempo’ (2016), ‘El continental’ (2018), ‘Atrapa a un ladrón’ (2019), ‘Supernormal’ (2023) y ‘Escándalo, retrato de una obsesión’ (2023). En 2018 recibió la Biznaga de Plata a la mejor actriz por ‘Las distancias’, y el premio a la mejor actriz secundaria en los Premios Gaudí por ‘100 metros’, en 2016. Ha sido nominada a diferentes galardones en los Premios Feroz, los Premios Gaudí, los Premios Forqué y los Premios de la Unión de Actores y Actrices, en un total de nueve ocasiones. Alexandra Jiménez ha participado en siete obras de teatro: ‘Fin del mundo, todos al tren’ (2002), ‘Los menecmos’ (2002), ‘Siete por siete’ (2003), ‘5mujeres.com’ (2004), ‘Hombres, mujeres y punto’ (2005), ‘Un pequeño juego, sin consecuencias’ (2006) y ‘La fierecilla domada’ (2009).

La intérprete, que recibió en 2018 la Biznaga de Plata a la mejor actriz por 'Las distancias', y el premio a la Mejor Actriz Secundaria por '100 metros', en 2016, considera que en su carrera profesional ha tenido «mucha suerte, ya no solo por las oportunidades que se me han dado, sino por cómo se han ido dosificando, que creo que de manera muy conveniente para poder hacerme con la situación», comenta. Una trayectoria amplia cargada de éxitos comerciales, pero también de momentos de dificultad. «El mayor problema es que no te den una oportunidad, es lo más difícil. Y una vez que te la dan, lo difícil es mantenerte y procurar las siguientes oportunidades. Los arranques siempre son difíciles, pero sí que es verdad que en esta profesión uno suele estar muy perdido. Yo tuve el primer gran golpe de suerte en encontrar al que a día de hoy sigue siendo mi representante. Le conocí hace 23 años, muy en el comienzo. Él fue la guía, quien me ayudó a orientarme. Pero si no tienes la suerte de encontrar a la persona adecuada que te guíe y te oriente, es realmente complicado», manifiesta Jiménez.

"Vivimos en un mundo donde cada vez todo se empaña más de ‘lo igual’. Es muy difícil tener una voz propia, una personalidad propia, como artista"

La actriz, que ha prestado también su voz para dos películas de animación (‘Minions’ en 2015 y ‘Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda’ en 2022), aconseja a las nuevas generaciones de actrices y actores «que no se dejen llevar por el ruido, y que fomenten su personalidad, su carácter y su estilo. Porque vivimos en un mundo donde cada vez todo se empaña más de 'lo igua'l. Es muy difícil tener una voz propia, una personalidad propia, como artista. Pero creo que es fundamental, no podemos olvidarnos como espectadores de valorarlo, apreciarlo y apoyarlo», concluye.