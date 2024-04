Nacho García Velilla y Alexandra Jiménez estrenan «en casa» sus ‘Menudas piezas’

El director zaragozano Nacho García Velilla ha llevado a la gran pantalla la historia real de Enrique Sánchez, un profesor jubilado que lideró un grupo de alumnos de un colegio del barrio de Las Fuentes para ganar el Campeonato de España de Ajedrez, en 'Menudas Piezas'. «La película es una historia de superación, de gente común haciendo cosas extraordinarias. Sobre todo es la lucha de alguien que logra hitos que nadie espera», ha explicado este martes Velilla antes de asistir al preestreno de la película en los cines Palafox (hasta ahora solo se había podido ver en el Festival de Málaga).

El filme llegará a las salas de toda España el 12 de abril, pero el director tenía claro que Menudas piezas debía vivir su puesta de largo en su ciudad, y lo ha hecho por todo lo alto, con un gran número de asistentes. No en vano, Zaragoza tiene un protagonismo especial en la película, con casi el 40% del metraje rodado en la capital aragonesa. Localizaciones como el paseo de la Independencia, el barrio de la Magdalena, el paseo María Agustín o el Paraninfo de la Universidad aparecen en el filme.

el director tenía claro que Menudas piezas debía vivir su puesta de largo en su ciudad y han sido bastantes las personas que han acudido. / Miguel Ángel Gracia

«Para mí es muy especial estrenarla en los Palafox, donde he tenido vivencias muy grandes como aficionado al cine», ha subrayado Velilla. En este mismo sentido se ha manifestado la zaragozana Alexandra Jiménez, protagonista de la película: «Estrenarla aquí es un sueño hecho realidad. Recuerdo cuando venía con mi familia y amigos y soñaba con ser actriz aunque no me atrevía a decírselo a nadie».

Más allá del protagonismo de Zaragoza, el largometraje cuenta con una gran huella aragonesa, ya que parte del elenco y del equipo téncino es de la comunidad: «Siempre intento apostar por el talento de la tierra, porque aquí hay grandes profesionales». De hecho, el realizador tiene un empeño «casi quijotesco» por traer sus rodajes hasta Aragón (ya lo hizo con 'Que se mueran los feos' y 'Villaviciosa de al lado').

Nacho G. Vidal quería reivindicar el valor de la educación pública en su película. / Miguel Ángel Gracia

Aunque confiesa que no le gusta mandar mensajes en sus películas, en Menudas piezas ha dejado una reflexión sobre algo que le preocupaba: «La situación y el valor de la educación pública en España». En esta línea, el director piensa que «estamos viviendo un momento donde no se le da tanta importancia a la educación pública como se hacía cuando yo estudiaba». En su película ha querido intentar ensalzar y darle valor a esto, además de mostrar la preocupación de que las capas marginales queden fuera. El zaragozano ha aclarado que han abordado este tema «sin querer ser didácticos ni imponer formas de pensar».

La idea surgió cuando Velilla leyó en el periódico el caso real que ocurrió en Zaragoza: «Aquel equipo de ajedrez, de barrio humilde, que con un profesor jubilado había llegado a proclamarse campeón de ajedrez escolar». «Me interesó bastante y contacté directamente con Enrique, quién es la alma mater de Alexandra Jiménez en la película», ha expresado. Cuando le contó la historia, «automáticamente» vio que tenía muchos elementos para poder hacer un relato «muy bonito» para el cine.

Solo una inspiración

El zaragozano ha aclarado que se inspiró en este caso real, pero subrayó que siempre quiso rodar una historia de ficción: «En el cine puedes hacer un basado en o un inspirado, el nuestro es lo segundo». El profesor Enrique ha estado presente en todo momento, desde que Velilla ideó el guion hasta que creó los personajes. «Le iba contando todo y él me matizaba lo que veía más real y lo que no», ha añadido. Velilla fue adaptando esa historia al guion. «Los chavales originales tenían diez años, a nosotros nos interesaba llegar a unos conflictos más profundos. Desde el principio vimos que tenían que ser adolescentes, estar en una edad en la que si no lo corriges, lo siguiente es la cárcel o algo peor», ha relatado. A partir de ahí, hablaron con Enrique sobre los personajes y el director confiesa que «le gustó mucho». «Nos dijo que habíamos llegado a un extremo, pero que había tenido alumnos así», ha añadido.

La actriz zaragozana Alexandra Jiménez protagoniza la película. / Miguel Ángel Gracia

Otro de los cambios, también fue su personaje, en la película es una profesora y no jubilada, sino que Velilla quería que tuviese una edad en la que le llega una crisis vital. «Nos interesaba que este personaje reflexionara sobre los alumnos», ha expresado. La encargada de dar vida a la profesora es la zaragozana Alexandra Jiménez. «Es un personaje que a su vez interpreta a otro, una mujer que viene de un barrio con pocas perspectivas y consigue ser una señora muy importante, pero por circunstancias tiene que volver a su esencia», ha comentado Jiménez. «Me gusta mucho el camino por el que transita y como poco a poco va conectando más con su autenticidad», ha confesado.

Para Velilla, la generación de la actriz es «de las más completas». «Ves a Alexandra en comedia y no la hace barata, te la crees toda porque esta proyectando y construyendo el personaje», ha destacado el director.