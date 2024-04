Victoria Pueyo: "En Aragón faltan apoyos para emprender grandes proyectos"

Victoria Pueyo Royo (Zaragoza, 46 años). "Creo que en Aragón existe mucho talento, pero en demasiadas ocasiones lo descubrimos cuando se desarrolla fuera de nuestra comunidad". Con esta claridad se expresa esta oftalmóloga infantil que desarrolla su actividad investigadora y asistencial en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y como profesora titular de Bioestadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Asegura que hay un gran número de aragoneses en puestos de dirección de instituciones y empresas multinacionales, “que apenan conocemos en Aragón”, lamenta. Desde su experiencia, la formación que se imparte en la Universidad de Zaragoza es buena y forma a profesionales “que son muy valorados fuera de Aragón y de España”. “Como aragoneses deberíamos creérnoslo y saber aprovecharlo”, añade.

“Me da muchísima pena ver que gente tremendamente válida se va de Aragón para desarrollar su carrera profesional. Creo que, en este sentido, todos tenemos algo de responsabilidad, empezando por las instituciones. En Aragón faltan apoyos para emprender grandes proyectos”. Las trabas administrativas y la dificultad en la financiación son, a su juicio, los principales problemas por los que muchos investigadores se van de España. Pero, incluso sin salir de nuestro país, "otras comunidades autónomas tienen normativas y programas mucho más favorables para crecer. Aquí consumimos demasiados esfuerzos en luchar contra la complejidad burocrática y hay tantas dificultades que muchas iniciativas que podían haber sido exitosas se apagan con el tiempo. A veces, nos falta sentir que los dirigentes de nuestras instituciones nos quieren acompañar y apoyar en este camino lleno de obstáculos".

Nombre: Victoria Pueyo Royo Edad: 46 años Lugar de nacimiento: Zaragoza Formación: Doctora en Medicina Cargo: Oftalmóloga infantil en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y Profesora titular de Bioestadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza Trayectoria: Al acabar Medicina realizó su formación MIR en el Servicio de Oftalmología del Hospital Miguel Servet, donde posteriormente siguió trabajando como adjunta. Ha realizado estancias formativas en el Wills Eye Hospital de Philadelphia y en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, Desde hace 15 años trabaja en la Unidad de Oftalmología infantil. También es la investigadora principal del grupo del IIS Aragón en Visión, Imagen y Neurodesarrollo. Como resultado de este esfuerzo en investigación ha desarrollado junto a otros investigadores un dispositivo para explorar multitud de aspectos de la visión, tanto de niños como de adultos, sin necesidad de apenas colaboración por su parte. Hace 4 años, algunos de los investigadores del grupo fundaron un startup, DIVE Medical SL, para poder llevar su tecnología al mercado. “A raíz de este salto hemos conocido las dificultades de emprender en nuestro entorno".

Pueyo Royo es la investigadora principal del grupo del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Aragón en Visión, Imagen y Neurodesarrollo, un equipo multidisciplinar de oftalmólogos, ingenieros, ópticos-optometristas y psicólogos que desarrolla proyectos de investigación centrados en el desarrollo visual de los niños. Se muestra crítica con la actual gestión de los profesionales sanitarios en el sistema público, ya que “se dificulta mucho desarrollar una carrera profesional para los médicos que acaban ahora la formación MIR. La constante movilidad entre contratos y hospitales diferentes durante años imposibilita la superespecialización de los médicos. No solo no se apoya, sino que se penaliza que nuestros médicos salgan temporalmente a formarse en centros pioneros a nivel mundial”.

Sostiene que faltan apoyos económicos e institucionales en la fase inicial de un proyecto. “Cuando ya has demostrado que sabes hacerlo, cuando una idea ya ha sido validada sobradamente, entonces es más fácil conseguir financiación para seguir. Pero para llegar hasta allí hace falta un empujón inicial”. Por esa razón, hace un llamamiento a los investigadores jóvenes: que no dejen que el corto plazo les nuble su verdadero sueño. “Muchas veces un gran objetivo exige elegir inicialmente el camino menos fácil y el menos común. Les diría también que salgan de su zona de confort, que se arriesguen, que conozcan entornos diferentes, que aprendan todo lo que puedan, que pregunten a los que lo hicieron antes que ellos y que no tengan miedo a ponerse objetivos altos ni vergüenza por no conseguirlos todos”.