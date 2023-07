Los hosteleros, y quienes trabajan de cara al público en general, afrontan a diario situaciones de lo más incómodas, inesperadas o que les ponen en un compromiso. Por no hablar de las que le sacan de quicio, como es el caso de un camarero que no pudo resistirse a contestar a una de sus clientas.

Es muy habitual toparse con impacientes que no paran de llamar a la persona de servicio mientras atiende a otras mesas. Esto es lo que tanto ha indignado al trabajador en cuestión. Chasquear los dedos, gritarles un "¡Perdona!" y chistar son las formas que tienen algunos de llamar a los camareros y que estos odian.

Para ellos, son faltas de respeto y muestras de mala educación. Por eso, un camarero recriminó el gesto de una clienta, porque le estaba chistando "como a un perro". Tras llamarle de esta forma en varias ocasiones, el empleado perdió la paciencia y le contestó.

El camarero se acercó a la mujer y le hizo ver la poca gracia que le causaba su falta de modales: "Aquí no vuelva". Sin embargo, ella asegura que no ha tratado mal en ningún momento al hostelero, que su gesto es completamente inofensivo y que el grosero es el trabajador, por hablarle con mal tono. El dueño del local tuvo que salir en defensa de su empleado.

No será la primera vez ni la última que este tipo de cosas ocurran. Así lo han hecho ver varios usuarios de Twitter y compañeros de profesión, quienes han compartido sus experiencias en una publicación de @soycamarero, la cuenta dedicada a mostrar la realidad de este sector.

Cuando estás atendiendo una mesa y otros clientes te empiezan a chistar para que les atiendas. pic.twitter.com/sOJU2hbhPo — Soy Camarero (@soycamarero) 18 de marzo de 2023

"Yo alguna vez, con la mayor educación que se merecen, les he preguntado si tengo cara de perro para que me silben" y "Que hagan los ruidos que quieran, que hasta que no termine esta mesa no voy por otra, no voy a tener un montón de mesas mal servidas por las prisas de la gente" son algunas de las repuestas más contundentes.

Los miembros del sector seguirán denunciando los comportamientos que consideren inapropiados para que dejen de repetirse y alcanzar una mejor armonía con los clientes. Aunque estos últimos piensen que "Siempre estáis protestando. Si hubieras estudiado...", según uno de los comentarios del tuit.