Las redes sociales se han convertido en un altavoz donde dar a conocer cualquier historia o situación de la vida cotidiana. Instagram, Twitter o TikTok son las aplicaciones en las que más tiempo pasamos cuando usamos el móvil y, sin lugar a duda, se han convertido en las más consumidas. Los usuarios de la web pasamos gran parte de nuestro tiempo navegando en busca de cualquier publicación, vídeo o mensaje con el que poder entretenernos o informarnos sobre cualquier cosa que nos resulte interesante.

Entre la reciente popularidad de algunas redes, TikTok ha sobresalido durante los últimos años y se ha convertido en la red social de moda entre los más jóvenes. Gracias a los usuarios de esta plataforma hemos podido descubrir la historia viral de Iván, un joven que llega a casa después de una noche intensa de fiesta, y su madre. La cuenta @mescojonoprime publicó, en la aplicación de vídeo, un clip donde aparece una serie de notas de gran tamaño por toda la casa de Iván, desde el recibidor hasta la cocina. Una historia que ya alcanza el millón y medio de visualizaciones.

El suceso arranca con la siguiente nota. "Llegas a tu casa borracho y siempre que llegas te haces una pizza". Esta ha sido una de las ocho notas que la madre colocó por el interior del domicilio. La primera de las notas se encontraba en la puerta de su dormitorio: "Tienes la cena en el microondas", le escribe a Iván. El joven, después de entrar en su habitación, se encuentra con la segunda. "¿Te has enterado de que tienes la cena en el microondas?".

El vídeo solo lleva 30 segundos de duración, pero los comentarios a la iniciativa de la madre de Iván no paraban de sucederse. "La mejor madre del mundo", dice uno de los seguidores de la cuenta especializada en contenido viral y memes. "Ojalá mi madre hiciera eso. Yo llego y no tengo ni pan. Además, al día siguiente me echa la bronca", escribe otro de los usurarios que ha visualizado el vídeo.

Pero Iván continua su camino por su casa con el objetivo de poder comer algo antes de echarse a la cama. Después de estar en la habitación, la historia se traslada a la cocina donde aparecen más notas. La siguiente se encuentra en la puerta de la nevera. "¡Ni se te ocurra coger una pizza!", le advierte antes de recordarle por tercera vez que tiene la cena en el microondas.

La siguiente parada en la ruta de Iván estaba muy clara, acudir al microondas. Allí también hay una nota: "¡Aquí está la cena de Iván!", le escribe en mayúsculas sobre una posdata en la que le recuerda que meta las cosas que ensucie en el lavavajillas. En este electrodoméstico, aparece otro mensaje: "En la nevera, al lado de la pizza que ni se te ocurra comer, tienes melón cortado de postre".

El momento más esperado del vídeo ha llegado. Iván abre la nevera y se encuentra la séptima nota con una calavera pegada a un táper y el mensaje es muy claro. Prohibida pizza, coge melón", le dejó escrito su madre en el estante. Debajo de este se puede ver la última de las notas de la gincana. "Bueno... mejor, te he dejado sandía cortada". Iván cierra la puerta de la nevera. Vuelve al microondas, abre la puerta y dentro hay un plato con comida, tapado, que no permite ver con claridad si la cena es una pizza o no.