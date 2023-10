El castellano es un idioma tan rico que permite denominar al mismo objeto con diferentes palabras. Además, dependiendo de la zona de España en la que vivas se usarán unas expresiones u otras para llamar a una cosa. La irrupción de TikTok junto a la imaginación de muchos usuarios ha permitido indagar un poco más en las variedades de varias palabras del español. Un vídeo de @Pauloidez ha conseguido superar las 32.000 reproducciones al comentar cómo se dice zapatillas en cada Comunidad Autónoma de España.

La mujer decidió compartir un mapa de nuestro país donde indicaba los nombres usados en cada región para referirse a zapatillas. Por ejemplo, en Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura y Navarra se conoce a las zapatillas por su propio nombre: zapatillas. Sin embargo, en algunas zonas de la capital también se usan términos más juveniles como "zapas" o "zupas".

En regiones con costa como Cantabria e Islas Canarias se conoce como playeras al igual que en Castilla y León. En Murcia, se usa tanto tenis como Bambas, mismo término que en Baleares, donde también se llaman "esportivas". En Cataluña solamente se llaman bambas, nada de zapatillas. En Andalucía utilizan más palabras -zapatillas de deporte, tenis, bambas, botines-, en Asturias se conocen como zapatillas deportivas o alpargates y en Extremadura zapatillas o zapatillinas.

"Necesito que alguien me lo explique"

@Pauloidez quedó completamente sorprendida al saber que en Aragón, sobre todo en Zaragoza, las zapatillas se conocen como maripís. "No tiene ningún sentido, por favor necesito que alguien me lo explique", sentenciaba la mujer entre risas. Otro seguidor decidió cumplir con su deseo y le contó un poco más acerca de este término. "Las Maripís son más estilo converse. Es el nombre de la mujer de un empresario zaragozano que triunfó con ese tipo de calzado con suela de goma", le explicaba Ramon Gasque Suay.

La palabra "maripís" se usa en Zaragoza para referirse a cualquier zapatilla o prenda de calzado deportivo. Su origen está en la esposa del empresario Ángel Lorenzo, Pilar Casajús. Su empresa, Criado y Lorenzo, empezó a fabricar zapatillas con suela de goma y les puso el nombre de Maripí, como llamaban cariñosamente a su mujer. Se trataba de un calzado moderno, cómodo y barato que se hizo popular durante el periodo de posguerra.