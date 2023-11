Chenoa y David Bisbal protagonizaron un romance hace más de una década del que todavía se sigue hablando. Los dos artistas vibraron en la primera edición de Operación Triunfo y los seguidores más fieles aún recuerdan sus mejores momentos. Después de romper su relación sentimental, ambos siguieron con su vida y se han reencontrado en varias ocasiones dejando alguna escena más que incómoda.

Por ejemplo, hace más de ocho años, en octubre de 2016, 15 de los 16 participantes del primer Operación Triunfo se reunieron en el Palau Sant Jordi de Barcelona en un emotivo concierto que no se borrará fácilmente de la memoria de los seguidores del concurso musical. La actuación más esperada por todos era el icónico dueto 'Escondidos' de David Bisbal y Chenoa, una canción que estuvo a punto de no sonar si Chenoa no hubiera impuesto una condición clave.

La actuación de 'Escondidos' fue uno de los momentos más destacados del reencuentro, donde Bisbal y Chenoa dejaron atrás problemas pasados y compartieron gestos de cariño en la fiesta posterior. La gala también ayudó a limar asperezas entre ambos, y según Pepe del Real en 'Vanitatis', fue un encuentro lleno de risas y admiración mutua.

Al parecer, Chenoa exigió a Gestmusic, la productora responsable del reencuentro, ser jurado en 'Tu cara me suena' a cambio de interpretar 'Escondidos' con Bisbal. La petición de la cantante fue aceptada, y desde 2016, Chenoa ha sido parte del exitoso programa de Antena 3 como jueza, convirtiéndose en uno de los fichajes estrella.

A pesar de los éxitos profesionales, Chenoa se enfrenta a un difícil momento personal, ya que recientemente se confirmó su separación de Miguel Sánchez Encinas. Aunque la noticia sorprendió a muchos, la cantante ha aclarado que no es una ruptura definitiva, sino una "separación temporal".

En medio de estos acontecimientos, Chenoa debuta como presentadora en la nueva edición de 'Operación Triunfo', enfrentándose a retos tanto profesionales como personales.