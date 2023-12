El auge de los vuelos comerciales en los últimos años ha provocado que muchos de ellos tengan que despegar cada día desde las terminales de los aeropuertos a una hora muy temprana. Los turistas se pegan auténticos madrugones para poder viajar a un destino y añadir una experiencia inolvidable a la mochila. Los más valientes, y jóvenes, se atreven incluso a dormir en algún banco de la terminal para ahorrarse una noche de hotel.

Para despertarse del letargo y poder aprovechar el tiempo de la mejor forma posible, millones de personas en todo el mundo necesitan beberse un café a primera hora. Con las prisas y la actividad del aeropuerto, muchas personas no se pueden permitir el lujo de ir hasta uno de los caros puestos o máquinas que existen junto a las puertas de embarque por lo que deciden tomarse su café solo, cortado o café con leche en el cielo.

A pesar de que los precios de casi todos los productos en pleno vuelo suelen estar por las nubes, los amantes del café invierten un poco más de dinero para beberse uno. Sin embargo, la calidad del café no es la mejor. Además, un auxiliar de vuelo ha desvelado a través de su perfil de TikTok el motivo por el que nunca debes pedir un café durante un vuelo.

El joven angloparlante ha trabajado para varias aerolíneas internacionales y suele utilizar su canal para contar multitud de experiencias vividas durante su carrera profesional. En este último vídeo, Kevin invita a todos los viajeros a "perder diez minutos de su tiempo" para tomarse un café en la terminal y no en el avión. "El café del avión es asqueroso, solo necesitas diez minutos en el aeropuerto para pedirte uno y bebértelo".

Ante el impactante mensaje del azafato, muchos usuarios en redes sociales se unieron a la discusión admitiendo una de las problemáticas de beber café durante un vuelo. Y es que los tanques donde se encuentra el agua que va a ser más tarde la base del café se limpia con poca frecuencia.

Sin embargo, el auxiliar de vuelo reveló la forma cómo se limpia la cafetera. "Coges la cafetera, tiras el agua al inodoro y para no salpicar mucho el suelo, te acercas al váter y pueden caer algunas partículas o bacterias al soporte de la cafetera", explica.

Pañales o pañuelos

Esta no fue el único detalle que Kevin quiso compartir con sus seguidores ya que también habló del bolsillo trasero que hay en los asientos del avión. "Los auxiliares se dedican a revisar si hay basura, la quitan y la tiran, pero no se limpia en profundidad. Ya me he encontrado pañuelos, pañales...", concluye.