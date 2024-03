La nueva moda a la hora de lavar la ropa: poner la punta de la esponja en la lavadora

El truco de la esponja en la lavadora es infalible. Si tienes amigos de cuatro patas en tu familia, esto te interesa. De hecho, además de aportarte mucho amor y alegría, las mascotas te plantean un pequeño problema: te dejan la ropa llena de pelos.

Cuando se convive con perros y gatos, el pelo en la ropa, mantas y otros tejidos es algo habitual y, por supuesto, siempre se busca la manera de deshacerse de él. Pero no basta con lavar la ropa, sino que hay que utilizar un pequeño truco muy eficaz y que no te costará ni un céntimo.

¿Quieres saber cómo eliminar los pelos de perro y gato de tu ropa?

Cuando tienes mascotas en casa, tienes que resignarte a que toda tu ropa esté llena de su pelaje. Pero a menudo, un solo lavado a máquina no basta para deshacerse de ellos. Así que tienes que utilizar algunos trucos durante el lavado a máquina para deshacerte por completo de los pelos.

El vinagre blanco suele utilizarse para eliminar los pelos durante el lavado a máquina. Para aprovechar al máximo este producto de cocina, basta con poner en marcha el ciclo de la lavadora y añadir unos 120 mililitros de vinagre a la bandeja del suavizante. De este modo, el vinagre podrá eliminar los pelos de mascota de la ropa.

Si lo prefieres, también puedes utilizar bolas de lavado, que se introducen en el tambor durante el lavado, o toallitas húmedas. Para esto último, basta con introducir 2 toallitas en el tambor del aparato. Estas soluciones más conocidas son muy eficaces, pero hay un truco aún más efectivo que poca gente conoce y que consiste en utilizar una simple esponja de fregar.

Así se quitan los pelos de la ropa con una esponja

El truco de utilizar una esponja lavavajillas -la clásica esponja verde y amarilla- es poco conocido, pero resulta súper eficaz y extremadamente sencillo.

Basta con introducir una esponja en el tambor. Durante el lavado, el lado verde de la esponja atraerá los pelos de la colada como si fuera una especie de imán. El resultado final te dejará sin palabras.

PI Studio

Al final, podrá ver a simple vista todos los pelos de sus amigos de cuatro patas que la esponja ha conseguido quitar de su ropa.

Utilizar este método será realmente fácil y asequible para todos.

¿Por qué utilizar bicarbonato sódico en la lavadora?

Cuando la lavadora no funciona en casa, nos sentimos perdidos. Pensar que antes prescindíamos de ella nos parece increíble. El bicarbonato de sodio no sólo hará que tu colada esté más limpia y huela mejor, sino que también alargará la vida de tu electrodoméstico. Tenemos que mantenerlo "sano" para que nuestra ropa esté lo mejor posible. Si no funciona correctamente, tu ropa sufrirá, y no solo estará sucia y maloliente, sino que también se estropeará. Así que no dejes para más tarde la limpieza de tu lavadora. No es necesario utilizar productos químicos de ningún tipo.

Basta con utilizar el trío de ingredientes que hemos enumerado al menos una vez al mes. Pensamos que por ser un electrodoméstico con agua y detergente se limpia solo. En realidad, no es así. La cal contenida en el agua tiende a acumularse en sus mecanismos y acaba causando daños importantes a tu electrodoméstico. Algunas personas utilizan productos muy potentes cuya composición química es potencialmente dañina para tu ropa y tu piel. Entonces, ¿cómo puedes mantener tu lavadora limpia y desinfectada sin destruirla? En realidad, hay más de un método útil para mantener limpia la lavadora y, por tanto, la ropa. Pero los que te proponemos son ecológicos, es decir, protegen el medio ambiente. Utilizan ingredientes biodegradables, lo que no es poco teniendo en cuenta hasta qué punto estamos destruyendo poco a poco nuestro planeta.

Muy a menudo, los productos del mercado no tienen en cuenta la ecosostenibilidad. ¿Una cualidad igualmente positiva? El precio. Son mezclas que se pueden hacer en casa por menos de 3 euros. La mayoría de las personas que lean estos artículos habrán perdido decenas de euros comprando productos que quizá nunca utilicen. Una de las primeras cosas que debes hacer para que tu lavadora dure mucho tiempo es colocar una junta de goma alrededor del tambor. Es precisamente ahí donde se depositan residuos como cal, incrustaciones, suavizante, pelos, trozos de papel olvidados, etc.

Para evitar dañar la lavadora, también es aconsejable limpiar el tambor con un paño empapado en una solución de agua y vinagre blanco después de cada ciclo de lavado. El mismo paño debe utilizarse para limpiar la junta y la puerta para evitar la aparición de hongos y moho.