Una avería en un ascensor trunca el examen final de un grupo de jóvenes: "Acabando el curso de la mejor forma"

Junio es un mes clave en la vida estudiantil de muchos jóvenes. Los más pequeños de la casa apuran los últimos días de colegio antes de las vacaciones de verano, los estudiantes de bachillerato se enfrentan a la Selectividad y los universitarios apuran los últimos exámenes del curso o las presentaciones de su TFG. La imagen de ver llenas las bibliotecas hasta altas horas de la madrugada es la imagen más repetida durante estas fechas.

La Evau acabó ayer tras tres días plagados de exámenes en todo el país y las redes sociales se han inundado de vídeos donde los protagonistas comparten anécdotas, tanto positivas como negativas, que han vivido, rajan sobre la dificultad de alguna de las pruebas y comentan qué van a hacer en verano tras vivir uno de los cursos que marcará el futuro de sus vidas. Cada vez son más las personas que dejan la vergüenza de lado y se atreven a compartir todo tipo de experiencias.

A pesar de que muchas situaciones pueden ser muy comunes durante todo el día, lo cierto es que existen una serie de momentos surrealistas que, en cuestión de segundos, consiguen dar la vuelta al mundo y dejar a los consumidores de las redes sin palabras. Por mucho tiempo que pases preparando un examen, la mala suerte te puede llegar a jugar una mala pasada. Esto es lo que le ha pasado a un grupo de estudiantes que no han podido acudir a su examen final porque se han quedado encerrados en un ascensor.

Un final feliz

"Acabando el curso de la mejor manera. Te pierdes el examen final por quedarte atrapado una hora en el ascensor", este ha sido el título que la usuaria de TikTok ha puesto en esta conocida red social. Entre risas, gestos de incredulidad y la tensión de no poder hacer la prueba, las caras de los estudiantes son un auténtico poema.

Por suerte, para los protagonistas de esta aventura, la historia tuvo un final feliz. Uno de los alumnos tuvo que llamar al servicio de atención de mantenimiento del ascensor para poder ser rescatados, aunque la hora del examen ya había pasado. A pesar de todo, esta historia tiene un final feliz y el profesor de la materia les permitió repetir el examen.

El vídeo cuenta ya con más de 112.900 reproducciones, por lo que no es de extrañar que se haya llenado de todo tipo de comentarios. "Lo que no nos pase a nosotros, no le pasa a nadie" o "con la claustrofobia que tengo, me muero" han sido algunos de los mensajes más destacados.