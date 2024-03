Un vecino estalla y coloca este cartel en el ascensor: "Convertiré esta comunidad en un infierno"

No es sencillo habitar en una comunidad de vecinos y que no haya ningún roce entre todos los seres que conviven y comparten zonas comunes. Tener a todos contentos se suele antojar una misión imposible y más en las urbanizaciones donde conviven un gran número de personas. En los últimos tiempos, se han viralizado numerosas acciones que muestren el descontento de algunos vecinos con el resto de personas que conviven en el mismo espacio que estos.

En vez de esperar a una junta para exponer las quejas comunitarias, hay algunos que deciden colocar un cartel en el portal expresando su opinión acerca de cualquier asunto que les incomode. Las acusaciones más habituales abordan teman cotidianos como el ruido, la suciedad de las mascotas, la basura en zonas comunes o las fiestas que se pueden llevar a cabo en alguna vivienda.

Lo normal en estas situaciones es que la famosa cuenta de X, antes Twitter, Líos de Vecinos compartiera las historias más curiosas de las comunidades de vecinos de España. Esta cuenta tiene cerca de 100.000 seguidores y los vecinos de las comunidades son los encargados de mandar las quejas que hay en su comunidad a través de mensajes privados. Pero en el ejemplo de hoy, la cuenta es otra. El usuario @bertopeuve ha sido el encargado de compartir con todos sus seguidores un nuevo cartel que se ha viralizado en apenas horas.

"Tu mierda ha caído en mi cara"

La afición por dejar notas en las zonas comunes de algunas viviendas se ha expandido por Zaragoza y también por España. Desde gente quejándose por la suciedad de sus vecinos hasta los ruidos nocturnos que pueden llegar a hacer, este tipo de escenas se viralizan en las redes sociales llegando a provocar un sinfín de comentarios de burla hacía el autor de la carta.

Según ha manifestado el vecino en un cartel que ha colgado en el ascensor, había avisado uno por uno a sus vecinos con el objetivo de que no tiraran de la cadena entre unas horas concretas, ya que iban a realizar un cambio en la bajante de su casa. Tras su excursión por todas las viviendas de su comunidad y pensando que había quedado claro, estos no lo cumplieron, y alguien tiró de la cadena en su vivienda.

"Ayer avisé a todos los vecinos, uno por uno, de que entre las 9 y las 11 de la mañana de hoy no debían tirar de la cadena, porque íbamos a hacer un cambio en la bajante de mi casa. Si quien ha defecado a las 09.43 horas, cuya mierda ha caído en mi cara, no aparece y se disculpa en las próximas 24 horas, convertiré esta comunidad en un infierno", escribía el vecino enfadado. Por tanto, con cierto enfado, este vecino ha advertido a toda su comunidad sobre lo que pasará si no aparece el culpable de que la cayera mierda en la cara cuando pidió que no tiraran de la cadena. "Convertiré esta comunidad en un infierno".

El vecino había pedido algo tan simple como no tirar de la cadena durante dos horas. No sabemos si es algún despistado que aunque le avisaran se le olvidó y uso el retrete a esa hora porque no se acordaba. Por el contrario, también podemos pensar, que como en todas las comunidades de vecinos, se llevan mal algunos de ellos, y este lo ha hecho a sabiendas de que no lo tenía que hacer y lo ha hecho. Por el momento no sabemos si el culpable apareció, o si la comunidad de vecinos de verdad se convirtió en un infierno.