Segunda victoria consecutiva para el Casademont Zaragoza, tercera en cuatro jornadas, primera a domicilio. El equipo de Carlos Cantero supo aguantar el tipo en el Santiago Martín de Tenerife para imponerse en un duelo que comenzó dominando pero que llegó muy igualado al final. El acierto de Sierra Calhoun y sus 19 puntos (4/6 en triples) fue decisivo para que el equipo aragonés se impusiera a su rival y se mantenga en la zona noble de la clasificación.

El Casademont comenzó dominando con Hempe haciéndose fuerte por dentro, atacando el rebote ofensivo y pese a las dos faltas tanto de la norteamericana como de Anna Cruz, que obligaban a ambas a sentarse. Las aragonesas se marcharon arriba al final del primer cuarto pero María Pina tomó las riendas de las locales y el duelo llegó al descanso en plena igualdad tras un intercambio de puntos y de faltas (30-30).

La segunda parte empezó como la primera, con Hempe haciéndose fuerte por dentro, y a eso se sumó el acierto de Calhoun para que el Casademont pudiera tomar sus primeras ventajas interesantes, de siete puntos, con un parcial de 0-7 a la salida de vestuarios. Pero el Clarinos no lo iba a poner nada fácil y no tardó en empatar de nuevo el encuentro. Entonces apareció Anna Cruz para forzar una antideportiva y el partido entró en un carrusel de faltas que no rompió la igualdad existente en el marcador.

Con todo por decidir arrancó el tramo decisivo del partido. El Casademont encontró su mejor juego y el acierto para llevar la renta de nuevo a los diez puntos. El Tenerife no se quedó atrás en cuanto a puntería y consiguió igualar de nuevo el partido pese a los dos tiempos muertos solicitados por Cantero para intentar evitarlo. Dos triples seguidos, de Calhoun y Cruz, dieron aire al Casademont (62-68) en el momento preciso para poder cerrar la victoria, la tercera de la temporada, desde el tiro libre y a pesar de los últimos intentos locales.