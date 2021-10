Acumular estadísticas por encima de los dos dígitos no es nada sencillo. De hecho, Matt Mobley es el primer jugador en la historia del Basket Zaragoza, que va ya para veinte años, que firma un triple-doble, es decir, que consigue sumar más de diez en tres apartados estadísticos. En la agónica victoria del Casademont Zaragoza en Gan Ner (90-91) el escolta de Massachussetts firmó 16 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Es tan poco sencillo y habitual que en los siete años de existencia de la FIBA Europe Cup solo dos jugadores lo habían logrado antes que él, Speedy Smith e Ivan Maras.

Mobley brilló por sus números en un partido denso y espeso. El escolta fue el que más minutos de juego dispuso, con un total de 31.31, aunque Jaume Ponsarnau tuvo que reservarlo en la primera parte porque cometió dos personales muy rápidas. Pero en el segundo tiempo descansó muy poco y produjo mucho. De hecho, al paso por los vestuarios Mobley acumulaba 3 puntos, 1 rebote y 3 asistencias, lejos todavía de sus números finales e, incluso, de ser útil para el equipo en un juego de lanzamientos precipitados y mal seleccionados.

El Casademont se agarró al partido con los puntos de Okoye y el trabajo de Mobley en la segunda parte, en la que supo resguardarse de más personales que pusieran en peligro su participación y apareció en todas las facetas. Al término de los 40 minutos Mobley acumulaba un doble-doble con 14 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Quedaba el tiempo extra, en el que iba a decidirse el partido y en el que el escolta resultó providencial para el Casademont.

Mobley no se sentó en ningún momento y sumó dos puntos más, un robo y las cuatro asistencias con las que el equipo logró el tan necesario triunfo y el jugador completó la estadística con la que ya forma parte de la historia del club. Es, sin duda, la mejor actuación de Mobley hasta la fecha como jugador del Casademont, por completa y variada.

Mobley llegó este verano como la apuesta del club para convertirse en la referencia ofensiva. Se trataba de un anotador, con buena mano de tres. En Turquía había promediado 21 puntos y, en Alemania, 20. De momento ha tenido un inicio irregular en el Casademont. Destacó en las dos primeras victorias, pero después su aportación ha sido mucho menor, fruto también del mal juego del equipo. El estadounidense está promediando 9,4 puntos en las seis jornadas disputadas en la ACB, mientras que en Europa sus números suben hasta los 17 puntos porque anotó 18 en Rusia y 16 en Israel.

El martes dio un paso más porque no solo aportó puntos sino también rebotes y asistencias, que no son su trabajo principal. El partido en Gan Ner no pasará a la historia del Casademont pero sí la actuación de Mobley, que logró al fin lo que ninguno otro pudo hacer antes. Pere Tomás lo rozó en 2016 con 11 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias ante el Estudiantes y Nico Brussino se quedó cerca dos veces en la Champions con 14 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias contra el Start Lublin y 12 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias frente al Nymburk. Matt Mobley sí lo ha conseguido. lo que le asegura ya un sitio en la historia. H