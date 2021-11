Deon Thompson quiere aportar la experiencia que le dan sus doce temporadas como profesional y le da igual hacerlo en el cuatro o en el cinco mientras pueda ayudar en la pista. Reconoce que no está en su mejor forma física porque viene de una Liga, la de Puerto Rico, de menor nivel, pero que trabaja para recuperarla y que tanto compañeros como cuerpo técnico le están ayudando a ello. El último fichaje del Casademont Zaragoza no se lo pensó al recibir la llamada del club. "Era una buena oportunidad, poder ayudar a un equipo que necesitaba un jugador como yo y para mí también para poder volver a la ACB y que el equipo me ayude a volver al nivel que tenía", ha indicado en su presentación.

Thompson llega como cinco, aunque también puede hacer el cuatro y no le importa qué posición ocupar. "Prefiero jugar, de cuatro o de cinco me da igual mientras esté en la pista ayudando. Me encuentro cómodo en ambas posiciones y es algo que depende también de contra quién juegas y qué necesita el equipo en cada momento", ha dicho el jugador. Por su parte, Jaume Ponsarnau ha explicado después que este miércoles jugará de cinco a pesar de la más que probable baja de Vanwijn, porque se encuentra en pleno proceso de adaptación y "en ese esfuerzo de integración es más difícil integrarlo en dos posiciones".

Con independencia del puesto, Thompson quiere, sobre todo, aportar su experiencia. "Puedo anotar por dentro y por fuera, defender el pick and roll o cuando toca cambiar de hombre, puedo hacer varias cosas. Quiero aportar mi experiencia, es mi decimosegunda temporada como profesional y quiero ayudar a los jóvenes y aportar estabilidad en la pista. Que se note que soy un jugador experto", ha apuntado, añadiendo que le gustó el recibimiento que tuvo por parte de la afición. "Han entendido mi situación física, porque vengo de una Liga de menor nivel, pero estoy trabajando para ponerme al nivel del resto del equipo", ha explicado.

El pívot, además, está encantado con sus compañeros de puesto. "Hlinason es un monstruo, es grande, tiene unas manos grandes, y está haciendo un gran trabajo. Dino puede hacer dos posiciones también porque puede jugar en el tres, nos da energía en las transiciones y es un jugador de mucho talento", ha explicado Thompson, que ha seguido la trayectoria del equipo. "Tuvo un gran comienzo ganando los dos primeros partidos, después una racha mala pero veo al equipo mejorar cada día. Todos están adaptándose a lo que pide el entrenador y me están ayudando a integrarme bien. Es pronto en la temporada y hay muchas oportunidades para aspirar a grandes cosas".