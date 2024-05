Cantero, muy enfadado con los árbitros: "Es vergonzoso"

Visiblemente contrariado, Carlos Cantero trasladó, al término del encuentro, su tremendo enfado por la actuación arbitral, que, en su opinión, fue determinante para que el Casademont perdiera el choque por una renta tan abultada. «Es vergonzoso», comenzó diciendo el técnico del equipo aragonés, que recriminó a los colegiados que impidieran que su equipo culminara la reacción. «Cuando hemos podido dar ese empujón nos han echado atrás», aseguró.

Para Cantero, los árbitros «han premiado el flopping y que jugadoras se tiren al aire a lesionar a otras. Lo que ha pasado no ha sido normal y nosotras nos vamos con dos jugadoras lesionadas», incidió el entrenador, que tiene claro que su equipo se llevó «un castigo inmerecido para el partido que hemos hecho».

En este sentido, el madrileño reconocía la superioridad del Valencia y la repercusión de los errores cometidos por su equipo, sobre todo en el rebote o el porcentaje de acierto en los tiros libres, pero insistía en que los colegiados sacaron a su equipo del partido cuando las jugadoras habían hecho lo más difícil. «Intentas hablar con ellos y se pasan la pelota de unos a otros diciendo que ha pitado el compañero, señalan técnicas sin previo aviso y nos han sacado ellos del partido. Estoy enfadado por eso pero también estoy muy orgulloso de mis jugadoras», afirmó.

Y es que Cantero se mostró convencido de que el Casademont «ha hecho más cosas bien que mal» durante el partido ante el todopoderoso Valencia. «Por eso, en ese sentido, me siento frustrado. Quizá sin todo eso el Valencia habría ganado de ocho, diez o doce puntos, no lo sé. Pero es que lo que ha pasado cambia el rumbo del partido hasta provocar una renta de 27 puntos que no merecíamos».

Sin bandera blanca

Pero Cantero, a pesar de que la empresa se presenta una misión imposible, renuncia a arrojar la toalla sin presentar batalla. «Iremos a Valencia con el cuchillo entre los dientes», aseguró el entrenador, que subrayó que «no puedo pedirles más a mis jugadoras».

El madrileño también destacó la «conexión» entre el equipo y una afición que, seguramente, presenció el último partido de la temporada en el Príncipe Felipe. «Nos hacen más fuertes y estamos encantados. La sintonía con ellos es clara y muy positiva y nos han ayudado cuando peor lo estábamos pasando. Por todo eso me da rabia lo que ha pasado porque no merecíamos una desventaja tan excesiva».