¿Qué supone la eliminación europea y cómo se produjo?

Desde luego una decepción, no se puede decir otra cosa ni poner paños calientes. Estábamos muy ilusionados con esta competición. Dentro del proyecto del club a medio y largo plazo consideramos que la presencia en Europa es fundamental. Si queremos que Basket Zaragoza crezca tenemos que estar en Europa. Este año trabajamos muchísimo todo el club para estar en Europa. Nos hubiera gustado estar en la Champions pero cuando se abrió esta puerta la estudiamos, la valoramos y vimos más puntos a favor que en contra. Una vez que te inscribes es para competir y sueñas con el título, cómo no. Después de estas dos experiencias en la Champions ya hemos visto que no es tanto soñar. En Europa está demostrado que la Liga ACB es la más fuerte y nos hubiera gustado llegar hasta el final o por qué no ganarla. Te quedas fuera a las primeras de cambio y es una decepción porque se nos cae una gran ilusión que teníamos por competir y optar a un título continental.

¿Y qué supone económicamente?

Por supuesto va a afectar tanto a nivel deportivo como económico. Nuestra presencia, imagen, seguimiento en medios, número de partidos en el pabellón, la posibilidad de disputar eliminatorias con lo que eso supone de ticketing... Nos gustó mucho de la FIBA Europe Cup que las eliminatorias son a ida y vuelta, un formato que en baloncesto está un poco denostado, pero creo que después del formato a partido único de la Copa ACB, la eliminatoria a ida y vuelta me parece mucho más atractiva para el aficionado que un playoff. Desde el club considerábamos que disputar eso podía ser fabuloso para patrocinadores, aficionados, instituciones. Sobre todo después de un año tan convulso con una vuelta paulatina a los estadios y pabellones.

Supondrá una pérdida de ingresos.

Desde luego. Cuantificarla es complicado. Nosotros somos prudentes a la hora de elaborar presupuestos y no se había realizado ninguna proyección más allá de la primera o segunda fase de la competición, que entraba en los abonos. Con respecto al ticketing, como al elaborar el presupuesto teníamos la duda del porcentaje de gente que podría entrar también se había hecho con cautela y no se había incorporado una partida presupuestaria. En caso de llegar esas eliminatorias habría habido unos ingresos extraordinarios para el club que ahora no existirán.

¿Lo consideran un fracaso?

Decepción, desilusión, puedes llamarlo fracaso también, por qué no. Yo utilizo decepción como antónimo de ilusión, porque realmente lo que tenía el club en esta competición era mucha ilusión. Pese a las dudas iniciales luego nos dimos cuenta de las ventajas que tenía con respecto a la BCL y cuando en el sorteo nos toca un grupo tan potente con respecto al resto de grupos, incluso nos motivó más. Sabiendo las dificultades deportivas pero para reivindicar que teníamos que estar en Europa. Cuando no se cumple esa ilusión pues es una decepción, una desilusión, fracaso… Creo que fracaso tendría que utilizarse más al final de temporada para valorar el conjunto. Sí es cierto que en Europa nuestra actuación ha sido decepcionante y ahora debemos pensar en los próximos dos objetivos, entrar en la Copa del Rey, que es dificilísimo, y luego lograr la posición más alta en la ACB sobre todo para intentar conseguir una plaza deportiva en Europa. Ese tiene que ser un objetivo que tengan claro todos, consejo de administración, gerencia, dirección deportiva, cuerpo técnico y jugadores.

¿Jugar los tres primeros partidos fuera ha perjudicado al equipo o no lo consideran un factor decisivo?

Es cierto que esta competición tiene una serie de debes. Aunque sea de la FIBA tienen dos sedes diferentes, la FIBA Europe Cup se gestiona desde Alemania y la Champions League se creó un departamento en Suiza para potenciarla. Uno de los debes es que nosotros antes del sorteo no podíamos indicar qué fechas no disponíamos del pabellón. Nos explicaron que nunca se había dado el caso de que una vez celebrado el sorteo no se hubiera encontrado una alternativa. Por desgracia hemos sido los primeros. Nos tocaba jugar con el Avtodor Saratov en casa y luego dos fuera pero la fecha que estaba fijada coincidía con la semana de las no fiestas del Pilar y no era un día concreto, eran diez días en los que estaba bloqueada la instalación, no podíamos ni entrenar. Intentamos adelantar el partido pero fue imposible, tampoco la federación rusa puso facilidades para cambiar un partido de su Liga, y había dos opciones, jugar el primer partido en Rusia o jugar en Zaragoza o en España en otro pabellón. Y en Zaragoza y Aragón no hay un pabellón donde pudieran entrar todos nuestros aficionados. Se consultó con la dirección deportiva y se tomó esa decisión porque no había otra. Y evidentemente es perjudicial. Cuanto más tiempo estás viajando menos tiempo tienes para entrenar y a un equipo con tantas caras nuevas algo habrá afectado.

¿Va a tener consecuencias a corto plazo? ¿El club mantiene la confianza en Jaume Ponsarnau?

Jaume Ponsarnau es un entrenador que el club ficha con un contrato a largo plazo con la confianza de construir un proyecto y dar estabilidad. A día de hoy no hay ningún cambio al respecto. Dicho lo cual, diría lo mismo que dijo mi presidente, en Basket Zaragoza todos somos prescindibles y todos sabemos que estamos aquí para desempeñar nuestras funciones por un tiempo determinado. Ese tiempo en el deporte profesional viene marcado en gran medida por los resultados, no solo por el objetivo, cuantificable, sino también el cualitativo de sensaciones, dinámicas, etcétera. Me pongo el primero, desde el gerente hasta cualquier jugador son contratos temporales y en cualquier momento pueden entrar o salir del club. Imprescindible en estos momentos, y me reñirá por decirlo, solo hay el presidente y el consejo de administración. Son los que hacen esto posible y siempre ponen un poco más. Dentro de poco les va a tocar poner un poco más porque hay prevista una ampliación de capital y acudirán para que el club siga adelante. A día de hoy no hay previsto ningún cambio en la estructura del club.

¿Y en Pep Cargol?

Sí, claro. Quiero romper una lanza a favor de nuestro director deportivo porque es el mismo que ha confeccionado esta plantilla, junto al entrenador, y el mismo de la 2019-20 o de la 2018-19. Es el mismo Pep Cargol con el que nuestro equipo estaba peleando por todo que ahora cuando está a mitad de tabla y eliminado de Europa con bastante irregularidad en su juego. Es el mismo. Cuestionados estamos todos y el primero el director general como máximo responsable a nivel ejecutivo.

Pero sí va a haber cambios en el equipo.

Todos los clubs están constantemente buscando cómo mejorar su plantilla. El deporte profesional, y el baloncesto en particular, han cambiado mucho. Hay muy pocos equipos que acaben una temporada con la misma temporada con la que empiezan. Antes era más normal, ahora ante cualquier lesión, cualquier rendimiento no deseado, la gente se mueve y nosotros tenemos que hacer lo mismo, igual que nuestra competencia. Esta semana ha habido tres o cuatro movimientos en ACB y vienen las ventanas, que es un periodo muy intenso en ese sentido. Nuestro director deportivo tiene la orden de estar permanentemente sondeando el mercado para ver cómo podemos ser más competitivos dentro de nuestras posibilidades. Y lo hace todo el año, haya o no lesiones, esté jugando bien o mal el equipo. Siempre estamos abiertos a que haya movimientos en la plantilla si la dirección deportiva y el cuerpo técnico consideran que van a mejorar al equipo.

¿Cambiar tanto jugador implica que la confección de la plantilla no fue la más adecuada?

Hasta ahora las incorporaciones de Waczynski, de Sipahi, han sido por lesiones, de Yusta y de Cook. La lesión de McLean nos abre ese abanico de replantear la posición de pívot. No es mi parcela pero tomando las palabras de nuestro director deportivo y nuestro entrenador, lo que se buscaba inicialmente era tener dos perfiles de cinco diferentes, un perfil de mucha altura, de más de siete pies, con Hlinason, y otro cinco diferente, mucho más atlético, con más movilidad y permita al equipo jugar de otra manera. En esa búsqueda aparece la opción de Deon Thompson, que coincide con la lesión de McLean, y con la ventaja de ser un jugador cotonu y se decide su contratación. El tema de McLean se verá, a día de hoy es jugador de la plantilla, se está recuperando de la lesión de tobillo y en breve estará ya en disposición de entrenar con el grupo.

¿Están buscando su salida?

Desde el club no buscamos su salida, estamos abiertos a todas las posibilidades que hay. Y ahora mismo hay muchas. Hay varios contratos temporales que hay que decidir si se renuevan o no, hay varias lesiones que hay que ver su evolución. Ahora mismo el principal problema es que tenemos muchas variables. ¿Entre esas variables puede estar la salida de McLean? Sí. ¿Puede ser que McLean esté en la plantilla? También, porque ahora mismo no tenemos problemas de cupos.

¿Les falta mucho para volver a Yusta y a Cook?

El último conocimiento que tengo es que Yusta sí que va favorablemente y creo que a finales de mes o principios de diciembre puede estar, aunque me estoy aventurando mucho. Ahora están haciendo la rehabilitación con fisioterapia, hasta que no entren en pista no se podrán determinar los plazos. Yo creo que antes de final de año, incluso alguno a principios de diciembre, pueden volver. Esos son los plazos, con prudencia. Pensamos que Santi a finales de noviembre o principios de diciembre puede estar en la dinámica del grupo y Cook un poco más adelante pero a lo largo del mes de diciembre. Hasta que no estén entrenando en pista no se va a saber.

¿Seguirá Waczynski?

Eso será una decisión de la dirección técnica y del entrenador. En el caso de Adam estamos todos encantados con su rendimiento más allá de algún problema muscular que le ha mermado. Será un tema deportivo y presupuestario. Ojalá podamos contar con él.

¿El caso de Sipahi es diferente?

Sí, porque su fichaje estaba vinculado a la recuperación de Omar Cook, pero hay más variables. Al final esas decisiones se tienen que tomar conforme se acerque la fecha. En el caso de Sipahi es a mitad de enero y, en el de Waczynski, a mitad de diciembre. Pueden pasar tantas cosas… Nos jugamos mucho los próximos diez días, con dos partidos que nos pueden permitir pelear por la Copa del Rey o dejarnos fuera. Ahí pueden cambiar también las perspectivas económicas del club. Estamos ante un mes trepidante, los meses de ventanas son los más intensos de mercado después del verano. Se abre muchísimo el mercado, jugadores que quieren salir, clubs que quieren cambiar cupos… Lo que puedo decir a ciencia cierta es que la dirección deportiva tiene orden de sondear el mercado como lo está haciendo, al máximo, para buscar al menos una pieza que mejore el rendimiento del equipo.

¿Qué objetivos se plantea ahora el Casademont?

Desde el club nos tenemos que marcar como objetivo la máxima ambición dentro de nuestras posibilidades y eso es pelear por todos los títulos que juguemos. Por poner un objetivo, debería ser clasificarnos para competición europea porque tenemos esa ilusión y ese convencimiento de que para que el Basket Zaragoza pueda seguir creciendo tenemos que estar en Europa. A nivel económico, social, de imagen, incluso deportivo. Cuando sales al mercado, técnicos y jugadores es una de las primeras preguntas que hacen, si juegas competición europea.

¿Qué le puede decir el club a la afición en estos momentos?

Desde el club lo primero que se tiene que hacer es pedir disculpas a los aficionados porque no se han cumplido las expectativas que ellos tenían, como nosotros, con la competición europea. Evidentemente estarán desilusionados y decepcionados, como estamos nosotros, con la imagen y los resultados que se han dado. Sin paños calientes, es así. Tenemos que pedir disculpas a nuestros aficionados. Por otro lado yo les mandaría un mensaje de ilusión porque estamos en la ACB con un balance de 4-5, casi al 50%, que es una cifra que firmaríamos todos al final de la temporada. Ahora tenemos dos semanas muy importantes con los partidos en Badalona y en Santiago, donde vamos a ir con un chárter lleno, dos partidos que en caso de victoria en al menos uno de ellos seguiríamos en esa posición, si ganamos los dos estaríamos en una posición muy óptima para pelear por la Copa del Rey Desde el club no vamos a cejar en el empeño de trabajar por mejorar siempre al equipo. Somos conscientes de que ha mostrado minutos de brillantez tanto en ataque como en defensa y otros que han creado incertidumbre y preocupación entre los aficionados y el club. Lo importante, como dice nuestro entrenador, es que el equipo siga creciendo, que el colectivo se imponga a las individualidades, que el talento individual, que lo tenemos, se ponga al servicio colectivo y que seamos un equipo lo más competitivo posible para estos objetivos, para volver a Europa cuanto antes y, por qué no, dar algún sustito a equipos con mayor presupuesto y colarnos en la Copa o en el playoff. Con humildad pero con la máxima ambición posible.