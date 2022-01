Dolidos pero tranquilos. Conscientes pero confiados. Los jugadores del Casademont Zaragoza están dolidos por la imagen de los dos últimos partidos y porque ninguno reflejó el buen trabajo que, aseguran, realizan día a día en los entrenamientos. "Es a nosotros a los que más nos fastidia esta situación. Estamos siendo un poco irregulares a la hora de jugar los 40 minutos. Contra Baskonia hicimos muy buen partido los 40 minutos y es cierto que ante Unicaja lo hicimos hasta el descanso, en Madrid nos faltó el primer cuarto... Tenemos que buscar la solución porque entrenamos bien y debemos transmitir lo bien que estamos entrenando a los partidos en los 40 minutos, porque a veces como que desconectamos y eso es lo que nos castiga los partidos", aseguraba Santi Yusta después del entrenamiento de este martes, en el que la única ausencia fue Jordan Bone, que no se encontraba bien.

El alero está convencido del trabajo del equipo y cree que solo deben saber reflejarlo en los partidos. "Desde dentro, primero estamos cabreados. Al final no transmitimos lo que hacemos en los entrenos –que es cuando nadie nos ve entre comillas- pero también confiados en que lo hacemos bien, estamos duros y queremos transmitir a todo el mundo que podemos hacerlo en los partidos", indica. Por eso, cree que el principal problema es "de cabeza". "Es cierto que estamos en una mala situación y cuando las cosas no salen, tendemos a venirnos abajo –nosotros y todo el mundo- y eso no debemos hacerlo. Cuando tengamos una mala racha salir para arriba y ayudarnos entre todos".

El Casademont no juega este fin de semana tras el reajuste de la jornada para la disputa de partidos aplazados, por lo que tendrá más tiempo tanto para pensar en lo ocurrido como para preparar los próximos partidos. "Mitad y mitad. Queremos jugar para quitarnos el mal sabor de boca y demostrar que lo podemos hacer bien. Al mismo tiempo, nos viene bien entrenar para hacer bien lo que queremos hacer", explica. Y es que después vendrán unos partidos fundamentales para el devenir del equipo, frente a Murcia en el duelo aplazado, y contra el Fuenlabrada, un rival directo. "Tenemos dos partidos muy importantes y mucha semana para entrenar. Tenemos que confiar en nosotros mismos, saber cómo entrenamos y transmitirlo en la pista y hacer los 40 minutos que hicimos ante Andorra o Baskonia", indica Yusta.