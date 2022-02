El entrenador del Casademont Zaragoza, Jaume Ponsarnau, ha señalado que su rival de este sábado, el Baxi Manresa, es un equipo que tiene una idea de juego "muy inteligente". "Hay un matiz que es importante. No es un equipo eficaz pero eso es lo que les da más mérito. Viven con su desacierto. Tienen una propuesta de energía y fuerza, de persistencia conceptual, que viven de hacer las cosas muchas veces, de castigarte en ese momento que los otros equipos no juegan", ha destacado en rueda de prensa.

El preparador del conjunto 'rojillo' ha explicado que su rival ha conseguido todo eso siendo "perseverante y con una idea de juego muy inteligente". "Es un equipo al que es muy difícil jugarle. Para prepararte para jugar contra ellos no hay normas que sirvan. Hay normas que sirven un poquito más pero no que defiendan su juego. Es un Manresa que sabe ganar partidos", ha apostillado.

A este respecto ha recordado que el Manresa no es solo Chima Moneke sino que "hay mucho más" y que ve al conjunto catalán "con admiración". Ponsarnau ha elogiado la figura del técnico rival, Pedro Martínez, del que ha señalado que es "muy vanguardista" y que crea cosas desde la sencillez del juego que son "magistrales".

"Es muy duro porque su juego es muy inteligente. Mi admiración hacia él y a todo lo que ha supuesto para mí", ha subrayado. El preparador del Casademont Zaragoza considera que frente al conjunto del Bages será más importante el trabajo, el esfuerzo de volver hacia atrás, el acierto, no perder balones y competir bien por el rebote que el talento porque es un oponente que "exige mucho".

Igualmente ha explicado que la plantilla está "trabajando bien, con buenas sensaciones y compromiso", aunque ha recordado que frente al Urbas Fuenlabrada también habían trabajado bien y que se encontraron en un contexto de partido "horroroso".

"No solo se trata de trabajar bien sino de preparase mentalmente para la realidad de un equipo que va a hacer todo lo posible para que no nos sintamos cómodos. A eso hay que hacerle frente con esfuerzo y también con mentalidad que es probablemente lo que nos ha faltado cuando la hemos fastidiado", ha apuntado.

Con respecto a la salida del club de Pep Cargol, ya exdirector deportivo, ha comentado que no se siente responsable, pero sí de los motivos de que como equipo no hayan conseguido el nivel de juego y las victorias que esperaban. "Yo me siento responsable de esto y le agradezco a Pep su positivismo y compromiso. También las ganas de integrarnos a todos al club, a la ciudad y al baloncesto de Zaragoza. Siempre lo voy a llevar con gran recuerdo y se lo agradeceré. Ahora hay un cambio y vamos a afrontarlo con la mayor profesionalidad posible", ha asegurado.