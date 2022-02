El Real Madrid ha confirmado "tras las pruebas realizadas" a Carlos Alocén la gravedad de la lesión que se produjo este pasado domingo ya que se le "ha diagnosticado una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda". Al final del tercer cuarto y cuando realizaba una entrada a canasta, la rodilla izquierda del jugador cedió y el base se tiró al suelo, abandonando posteriormente la pista ayudado por los asistentes del club y con lágrimas en los ojos que hicieron presagiar la gravedad de la lesión que ahora se ha confirmado.

Aunque en la nota del club no se habla de periodo de recuperación, está claro que el zaragozano se despide de la actual temporada y tendrá complicado comenzar la próxima en plenitud de facultades, toda vez que el tiempo estimado en este tipo de lesiones se alarga hasta los 8-10 meses.

El zaragozano no está teniendo suerte con las lesiones, que no le están permitiendo tener continuidad en el Real Madrid. En su estancia en el Casademont Zaragoza no sufrió percances de importancia. Esta temporada se ha perdido hasta 26 partidos, primero por unos problemas en la espalda y, después, por una lesión en un dedo del pie. En Liga solo ha podido estar en 11 encuentros. En Málaga estaba siendo de lo mejor de su equipo, el revulsivo que necesitaban los de Pablo Laso para superar a un combativo Unicaja.

Desde @CasademontZGZ te enviamos todo el cariño y ánimo de la #MareaRoja. Fuerza, carácter y rasmia te sobran para afrontar este reto. ¡Ya queda un día menos para verte de nuevo en las pistas! https://t.co/4rZF84ZsXW — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) 14 de febrero de 2022