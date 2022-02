La abultada derrota por 30 puntos del Casademont Zaragoza femenino ante el IDK el pasado jueves puso el punto final a la excelente racha de seis triunfos consecutivos que acumuló el conjunto dirigido por Carlos Cantero. «A veces duele más perder de muy poco en la prórroga que perder como lo hicimos. Se dieron unas circunstancias un poco extrañas y la desconexión fue total en todo el grupo», explicó el técnico. «Ganamos como un equipo y perdemos como un equipo. Ahora todos tenemos que hacer un análisis de lo que hicimos mal», añadió Cantero.

Y es que, sin tiempo para las lamentaciones, las zaragozanas reciben el domingo en el Príncipe Felipe al todopoderoso Perfumerías Avenida. «La motivación de la visita de un equipo así te da un plus que no te dan otros rivales. Esa motivación es muy importante, pero tiene que venir acompañado de una buena preparación del partido», dijo el madrileño, que espera que sus jugadoras se puedan recuperar de las molestias que acarrean: «Si estamos al cien por cien puede haber sorpresas, pero ahora mismo no se está cumpliendo eso», afirmó.

La participación de María Bettencourt, aunque no está descartada, parece poco probable ante las salmantinas en un duelo que según Cantero va a estar plagado de incertidumbre. «Es una incógnita cómo nos presentaremos al partido. Intentaremos como siempre dar la mejor cara y lo prepararemos como mejor podamos, pero seguimos con el problema de que físicamente estamos muy lastradas», analizó el entrenador de un Casademont que este domingo , más que nunca, va a necesitar el apoyo de su afición. «Es un partido para disfrutar», concluyó Cantero.