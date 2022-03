No pudo ser. El Casademont Zaragoza cayó derrotado en los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Valencia Basket en un encuentro en el que un tercer cuarto para olvidar de las chicas de Cantero y el rebote ofensivo de las anfitrionas condenó a un equipo que compitió a las mil maravillas durante la primera parte.

La igualdad fue la tónica predominante durante los dos primeros actos. Las aragonesas salieron sin complejos en su primera participación en el torneo y con dos triples de Sierra Calhoun avisaron a las valencianas de que iban a plantear batalla. Queralt Casas contestó para el Valencia en un inicio eléctrico. A pesar de no estar acertadas, el rebote ofensivo, una pesadilla durante todo el encuentro para las de Cantero, permitía muchas oportunidades a las valencianas. Un triple de Antonia Delaere cerró el primer cuarto con ventaja para el Casademont (14-15).

El Valencia dio el primer tirón en la reanudación del partido bajo la batuta de la aragonesa Ouviña, pero una imperial Hempe en la pintura impedía que se escaparan. Los árbitros dejaron jugar mucho y eso benefició a las anfitrionas, con un equipo mucho más físico. Sin embargo, el Casademont, de la mano de Delaere, no le perdía la cara al partido. Un canastón a la carrera de Ouviña puso el 32-29 con el que se llegó al descanso. El Casademont había logrado la misión de que el partido siguiera vivo.

Pero el sueño de dar la sorpresa se truncó en el tercer cuarto. Un atasco monumental en el ataque de las zaragozanas y la pérdida del rebote, sumados a unos minutos brillantes de Allen y Leticia Romero, elevaron hasta los 16 puntos la desventaja (52-36). Una canasta de Vega Gimeno, que aún no había anotado, y un triple de Lara redujeron algo la diferencia para poder soñar con la remontada.

Pero, a pesar de no rendirse hasta el final, un buen último cuarto del Casademont no fue suficiente y la clasificación de las valencianas a semifinales no corrió peligro en ningún momento en un encuentro que, a pesar de la temprana eliminación, quedará marcado para siempre en la historia de la sección femenina del club aragonés.

FICHA TÉCNICA

Valencia Basket: Ouviña (7), Casas (10), Trahan (9), Allen (14), Gulich (9) -cinco inicial- Germán (-), Segura (4), Romero (8), Contell (4), Fam (-).

Casademont Zaragoza: Bettencourt (-), Calhoun (15), Delaere (12), Vega Gimeno (4), Hempe (13)-cinco inicial- Lara González (11), Zoe Hernández (-), Kostourkova (4), Villamor (-).

Parciales: 14-15 / 18-14 / 20-7 / 13-19

Árbitros: Enrique López, Jacobo Rial y Pol Franquesa. Sin eliminadas.

Incidencias: Encuentro de cuartos de final de la Copa de la Reina disputado en el pabellón Fuente de San Luis.