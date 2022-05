El covid redujo en 1,2 millones la cifra de negocios del Casademont Zaragoza

El impacto de la pandemia en las cuentas del Basket Zaragoza 2002 se extendió también en la temporada 2020-2021 con una huella muy evidente, el descenso de 1,2 millones de euros en la cifra de negocios de la entidad debido fundamentalmente a que sus ingresos por abonos y taquillas fueron de cero euros. Ese curso se disputó con normalidad en lo deportivo pero a puerta cerrada, lo que provocó la pérdida de uno de los principales sustentos económicos del club. El Basket Zaragoza 2002 cerró el curso con unas pérdidas de 326.204 euros.

Así se recoge en las cuentas que fueron formuladas por el Consejo de Administración del club el 30 de septiembre de 2021, auditadas por Deloitte y aprobadas por el 96,85% del capital social en la Junta Ordinaria celebrada el pasado 1 de marzo. La entidad aragonesa pasó en un curso de obtener la cifra de negocios más alta de la década a la más baja. En el curso 2019-20 alcanzó los 3.955.645 euros, mientras que a 30 de junio de 2021 fue de 2.723.934 euros.

La diferencia principal estuvo en las partidas que se quedaron a cero. En la campaña 2019-20, que ya no se pudo terminar con normalidad por la pandemia, el club ingresó 764.995 euros por abonados y socios y 349.967 euros por taquillas, un total de 1.114.962 euros. En la 20-21 eso se desvaneció. El club cobró la mitad de la temporada a sus abonados previendo que pudieran abrirse las puertas de los pabellones con el cambio de año, pero esas cantidades no se consignaron en las cuentas por si, como finalmente sucedió, no se producía esa apertura. No obstante, la cantidad que el club ha ingresado por abonos había ido descendiendo en las últimas temporadas, desde el 1,2 millones de 2012 y 2014 hasta los 689.196 euros en la 18-19.

El punto 2.6 de las cuentas, Perspectivas de la sociedad, lo explica así: «La aparición de la covid-19 ha impactado de manera significativa a la actividad de la sociedad. En la temporada 20-21 se mantuvieron las competiciones deportivas, aunque con la incertidumbre asociada sobre la posibilidad de jugar todos los partidos, así como la imposibilidad de entrada de público. Esto ha motivado que durante la temporada 20-21 no se haya registrado ingreso alguno por taquillaje y abonados».

El texto continúa detallando las medidas adoptadas: «En esta línea, y por prudencia frente a la situación de incertidumbre respecto a la asistencia de público, se ofrecieron a los abonados, respecto del pago de la cuota correspondiente, compensar el importe abonado en las dos temporadas siguientes, proceder a la devolución por baja o bien donar el importe a la Fundación Basket Zaragoza. A pesar de esta situación, la sociedad ha mantenido los compromisos de la inmensa mayoría de patrocinadores, empresas, instituciones colaboradoras y de los abonados, y se han tomado medidas encaminadas a la reducción de costes».

También cayeron los ingresos de la ACB, que pasaron de 924.389 euros a 678.036 euros, los de publicidad, que disminuyeron algo más de 250.000 euros, y los de merchandising, que prácticamente se redujeron a la mitad. En cambio, aumentaron los ingresos de los espónsors principales en casi 150.000 euros y los ingresos de la BCL por el bronce conquistado en Rusia, que ascendieron a 240.000 euros.

De esta forma, el total de la cifra de negocios cayó por debajo de los tres millones de euros por primera vez en la última década y el Basket Zaragoza 2002 no pudo frenar la tendencia de cerrar con pérdidas un nuevo ejercicio. En este caso la cifra ascendió a 326.204 euros que, como suele ser habitual, los accionistas acordaron aplicar esta cantidad a los resultados de ejercicios anteriores. En la 2019-20 las pérdidas fueron de 307.446 euros, después de que la actividad se detuviera abruptamente en marzo con el Estado de Alarma y la paralización de las competiciones.

Lo habitual en las cuentas de Basket Zaragoza 2002 son las pérdidas al cierre de cada ejercicio. En las últimas seis temporadas solo en la 17-18 la entidad registró números positivos, 216.819 euros, pero en las tres últimas han sido 227.399, 307.446 y 326.204 euros, respectivamente. Todos los resultados, tanto positivos como negativos, se aplican a los resultados anteriores.