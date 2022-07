El sitio de Javi García está en el Casademont Zaragoza

Uno de los grandes damnificados de la mala temporada pasada en el Casademont Zaragoza fue Javi García. Pese a los continuos problemas en el puesto de base, el joven canterano tuvo pocas oportunidades y, cuando las tuvo, no convenció al técnico, que consideró que no había dado el paso adelante que necesitaba el equipo para competir. Así que el base se marchó a Huesca, a intentar ayudar a un Levitec que finalmente no pudo evitar el descenso.

Relacionadas El Casademont Zaragoza no descarta las salidas de Okoye y Hlinason