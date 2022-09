Sin ningún tipo de miedo y con muchas ganas. Así afrontan Martin Schiller y sus pupilos el inicio de la competición oficial, que se producirá el jueves visitando a Obradoiro. El técnico del Casademont cree que llegan en buenas condiciones al estreno. "A estas alturas, lo más importante es que el equipo está sano. Los chicos han hecho un gran trabajo y están todos bien", afirmó el austriaco, que enfatizó el deseo de todos por empezar a competir: "Estamos excitados y con muchas ganas, los veo bien anímicamente, ilusionados".

Con la pretemporada ya finalizada, una de las mayores incertidumbres alrededor de los aragoneses es ver cómo el equipo va a rendir en sus primeros partidos teniendo muchos nombres, incluido el del entrenador, sin experiencia en España. Algo por lo que Schiller no está nada preocupado. "Si tuviera miedo por entrenar en la Liga ACB no habría venido a Zaragoza ni estaría sentado en esta silla", aseguró el técnico. Es un hecho que no tenemos esa experiencia, pero tenemos muchas ganas de afrontar este reto", añadió.

Una temporada para la que Schiller aseguró que sí se han marcado unos objetivos, pero que no los van a hacer públicos. "Tuvimos una reunión para hablarlo, pero eso es una cosa interna. Van más entorno a los procesos y una evolución que alrededor de resultados", señaló un técnico que volvió a incidir en la capacidad de trabajo de los jugadores: "Lo que más me está gustando es ver cómo entrenan día a día, las ganas que tienen y su voluntad. Está relacionado con el grupo que hemos creado y su juventud".

El rival

La primera parada del nuevo curso es Santiago, donde el jueves el Casademont se mide a Obradoiro. Schiller alabó a los gallegos y destacó la figura de su entrenador. "Moncho Fernández es un gran entrenador. Le he seguido a él y su equipo. Estar en un equipo más de una década es increíble y habla muy bien de él", valoró el austriaco, que aseguró que Obradoiro es un conjunto en evolución y que juega muy bien el pick and roll y subrayó la calidad de su plantilla. "Tiene jugadores de nivel de Euroliga. Westermann, Bender, Blazevic...es muy difícil quedarse con uno, además han mantenido a los hermanos Scrubb", valoró Schiller.

El técnico del Casademont también habló sobre las novedades en el reglamento que trae este año la ACB, como la posibilidad de sacar sin que el balón lo toquen los árbitros o el derecho a revisión. "Me gusta que en España hayan querido innovar. Es la única Liga que lo ha hecho. En cuanto al saque, lo hemos preparado en pretemporada y será sin duda interesante. Va a tener impacto en el juego de todos los equipos y en el devenir de los partidos", analizó Schiller. "Sobre la revisión, poder pedir dos veces el challenge nos puede ayudar. Va a ser importante saber cómo gestionarlos", añadió.

Por último, el entrenador de los aragoneses valoró el rol de Santi Yusta dentro del equipo. "Está muy definido (el rol). Va a ser muy importante en ataque y en defensa. En ataque puede tirar, penetrar y pasar. Le vamos a pedir eficiencia y toma de decisiones rápidas y seguro que nos lo va a dar", afirmó. Además, cree que el madrileño tendrá un papel principal como gestor del grupo. "Es uno de los capitanes. Está creciendo y este año puede dar un paso adelante en cuanto al liderazgo", concluyó el técnico.