El peor inicio de siempre

El Casademont Zaragoza ha traspasado una nueva barrera para la historia. Es la primera vez en sus 20 años de existencia, contando la ACB y la LEB Oro, que no gana ninguno de los cinco primeros partidos de Liga. Un balance de 0-5 que pesa como una losa sobre el equipo aragonés porque además, el triunfo de ayer del Girona en la pista del Betis le convierte en el único conjunto de la competición que sigue sin cantar victoria. El Casademont Zaragoza ya es colista en solitario, descolgado a una victoria del pelotón de equipos con un único triunfo.

Es el peor arranque de su historia en la ACB, superando al de hace cinco cursos. Entonces, en la 2017-18, con Jota Cuspinera en el banquillo y Gary Neal preparado para salvar al equipo, el entonces Tecnyconta empezó la competición perdiendo ante Obradoiro, Gran Canaria, Real Madrid y Bilbao, con tres de esos partidos fuera de casa. No fue a mayores porque el conjunto aragonés se repuso ganando los siguientes cuatro partidos ante Andorra, Baskonia, Gipuzkoa y Tenerife y las aguas se calmaron a su paso por el Príncipe Felipe. No obstante, no fue una temporada fácil, Cuspinera fue despedido y el equipo sufrió para salvarse hasta el final.

En esta ocasión todo parece mucho peor. Los números son un problema porque el Casademont está metido en un problema de los gordos y debe centrar todos sus esfuerzos de nuevo, por tercera temporada consecutiva, en salvar la categoría. La situación es delicada y ya ha tenido consecuencias, con el despido de Martin Schiller y la inmediata dimisión de Toni Muedra en la peor crisis deportiva de la historia del club. La llegada de Porfirio Fisac al banquillo no fue suficiente para levantar al equipo y el Casademont continuó su caída ante el Fuenlabrada ahondando su crisis.

La principal diferencia es que, en esta ocasión, el equipo aragonés sí tuvo opciones de ganar el partido. Es más, pudo y debió ganarlo, pero una pésima gestión de los últimos minutos le condenó ante un rival directo que ha ganado sus dos partidos desde que cambió de entrenador. Fisac apenas tuvo tiempo de hacer nada en los dos días de trabajo de que dispuso desde su llegada a Zaragoza y, además, la entidad está trabajando en la llegada de refuerzos en las próximas fechas con un base como absoluta prioridad.

Los problemas

Es una de las posiciones peor configuradas por Muedra y Schiller el pasado verano, sobre todo por acabar confiando como titular en el jugador descartado en la planificación inicial, Frankie Ferrari. El norteamericano es el principal candidato para abandonar el equipo cuando llegue ese refuerzo porque no es del agrado de Fisac, que ya lo cortó en Gran Canaria. «Va a tener que trabajar mucho para hacerme cambiar de opinión», dijo el técnico tras el partido. No obstante, el segoviano tuvo que echar mano de él durante el partido ante el Fuenlabrada. Con Ponitka como base titular y Javi García teniendo unos minutos ya en el primer cuarto, la manifiesta incapacidad del equipo para anotar llevó al técnico a recurrir a Ferrari en la segunda parte. De dejarlo fuera de la rotación a darle casi los 20 minutos del segundo tiempo sin apenas descanso y utilizar a su supuesto base titular, Ponitka, de manera testimonial.

Por fuera habrá que ver también cómo encaja en su idea de equipo a Yusta y Lomazs. El madrileño volvió a hacer buenos minutos, mientras el letón estuvo algo mejor porque, hasta ahora, había mostrado muy poco. Y por dentro continúa otro de los grandes problemas del Casademont, el puesto de cuatro, con Simanic como pieza más débil. El serbio no termina de arrancar y, aunque ante el Fuenlabrada tuvo más tiros desde el 6,75, no demostró tampoco ser un jugador fiable desde esa distancia. En el puesto de cinco Hlinason volvió a demostrar que puede ser útil y Mara tendrá minutos con Fisac. Pero el club busca más refuerzos porque con lo que tiene hasta ahora solo le ha servido para marcar un nuevo registro negativo. Y meterse en un problema de los gordos.