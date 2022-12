Mariona Ortiz, base del Casademont Zaragoza: "Somos todo corazón, por eso estamos donde estamos"

¿Qué tal se encuentra tanto a nivel físico como mental?

Muy bien. A día de hoy venimos de un parón de cuatro días que creo que a todas nos ha venido bien para desconectar, recuperar energías y volver a cargar pilas. Sí que es verdad que la dinámica está siendo muy positiva y eso ayuda a que una se sienta bien y tenga confianza.

¿Cómo está viendo al equipo durante la temporada? Siete victorias y dos derrotas en Liga son un gran balance.

Lo que veo es que, pase lo que pase, el equipo sigue luchando y funcionando. Suplimos las bajas como podemos y superamos los baches que se van interponiendo por el camino y yo creo que es un equipo con mucho corazón. Creo que es lo que nos hace a día de hoy estar donde estamos.

En Eurocup también se están saliendo, 8 puntos y líderes.

Cuando vi el grupo me alegré, porque vi que era bastante asequible y que no había ningún equipo francés o turco, que suelen ser más duros. Nos hemos sabido adaptar a la doble competición y creo que vamos a todos los partidos con la misma mentalidad sea Liga o Europa. Jugamos con las ideas claras y se nos está dando bien. El próximo choque en Eurocup contra Cadí La Seu será clave para determinar en qué posición terminamos y a partir de ahí, seguir soñando.

¿Se hace muy duro tener que jugar dos competiciones?

Personalmente, llevo jugando toda mi vida haciendo doble competición. Es algo que es mi día a día. Sí que es verdad que en la élite el nivel físico es muy alto y acabas súper cansada. Por eso creo que íbamos un poco justas al final del parón.

¿Qué grado de importancia tiene el técnico, Carlos Cantero?

Creo que cuando un entrenador es capaz de sacar la mejor versión de muchas jugadoras dice mucho de él. Cantero lo está haciendo con este equipo. Este grupo tiene jugadoras muy constantes como Fiebich, pero siempre hay muchas que van saliendo y lo hacen muy bien. Helena, Tate, Lara… Creo que Carlos está sabiendo sacar lo mejor de nosotras y considero que todo esto se nota en la pista. Opino que el trabajo que está desarrollando es es excepcional.

¿Cuál cree que es la clave de este equipo? Se les ve muy unidas en la pista.

Al final son varios factores que se han juntado este año y que han hecho que el equipo funcione. Somos un equipo en el que cada jugadora cuando sale a pista trata de darlo todo, independientemente de los minutos que sean o el momento. Además, tenemos mucho hambre de ganar y no damos ningún partido por perdido. Creo que también somos un grupo de jugadoras que son buenas personas. Estamos muy unidas, nos ayudamos, todas contamos con todas y eso también ha hecho que esto funcione bien. Asimismo, por último es clave Cantero, porque ha escogido las jugadoras con varias personas de club y nos ha mostrado la dirección.

Su afición, la marea roja, está muy orgullosa de ustedes.

Nuestra manera de jugar es no dejar de luchar en todos los partidos y no dar nada perdido hasta el final. Es nuestra forma de dar las gracias a la marea roja, porque sin duda estamos encantados con ellos. Ya he dicho que en algún partido en el que nos ha faltado energía o hemos tenido bajones en ataque o en defensa, la marea roja nos ha apoyado y nos ha dado un empujón en los momentos que los necesitábamos.

La interior norteamericana Sutherland de 31 años fue presentada esta semana y debutó este jueves, reforzando el juego interior en los 17 minutos que disputó. ¿Qué cree que les puede aportar su llegada?

Es una jugadora muy física con mucha experiencia en distintas ligas. Creo que nos puede dar un plus de veteranía y de poderío físico en el juego interior y también en rebotes. Además, también tiene cualidades en ataque para aportar. Es una jugadora muy completa.

Usted es una de las que más juega. Hasta 231 minutos totales, unos 25 de media. ¿Satisfecha con su participación?

Como cualquier jugadora estoy contenta de poder jugar y ayudar y hacer que el equipo gane. Creo que también es un trabajo del día a día que viene de años atrás, no es que me lo regalen, pero sí que estoy muy feliz.

Suma 39 rebotes, 33 de ellos defensivos y en tiros libres está muy acertada con un porcentaje de 89,5 %. Grandes números también en defensa.

Nos ha definido bastante y creo que también ha sido importante a la hora de competir los choques, porque a veces no hemos estado muy precisas en ataque y la defensa nos ha permitido seguir metidas en el partido. También respecto a los tiros libres, he llegado a un punto en mi carrera en el que he lanzado tantos que tengo confianza. Por otro lado, es todo muy mental y como me encuentro bien me entran más. Voy a lo que el equipo necesita. Al principio el equipo anotaba bien, pero cuando hubo bajas en ataque intenté dar un paso adelante.

¿En qué le insiste más Cantero a la hora de mejorar?

Creo que me pide un punto en defensa más, porque a veces llego muy cansada y mi cabeza me juega malas pasadas y yo misma soy muy consciente de que es algo que tengo que pulir.

Incide mucho en el aspecto psicológico. ¿Cómo de importante es la mente en la élite?

Por supuesto es determinante, creo que no se le da la importancia necesaria a estar bien mentalmente y saber gestionar todo lo que ocurre en el día a día en el deporte de élite. Hay mucha presión, aunque también autocrítica. Son muchas cosas que afectan. En mi caso llevo ya tiempo trabajando con una psicóloga, porque considero que es muy importante obtener ayuda cuando no sabes encontrarla.

¿Cuál es el objetivo? Imagino que aspiran a todo, pues en Liga y en Eurocup son líderes en solitario.

Creo que el objetivo es terminar de sacar esta primera vuelta con las máximas victorias posibles y ver dónde nos deja esto. En Eurocup queremos acabar primeras de grupo. Considero que el partido contra el Cadí La Seu allí será complicado, pero estas son nuestras ambiciones.