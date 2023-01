El Casademont no falla y gana el primer asalto

El Casademont ha comenzado este año como terminó el anterior, con una victoria. En esta ocasión en Eurocup, ante el Nesibe Aydin turco (66-67) en su casa y por la mínima en un choque que ha comenzado muy igualado y que se ha decidido en los instantes finales con una Fiebich y una Oma impecables a la hora de convertir triples. Este resultado obliga a las de Cantero a seguir jugándose todo a la vuelta, en el Príncipe Felipe, pues solamente parten con la ventaja de 1 punto a favor.

El partido arrancó muy igualado, con una ligera ventaja a favor del Casademont en los primeros minutos, que no significó mucho, pues el conjunto turco, con Jessica Thomas a la cabeza (15 puntos), no se dejó dominar en ningún momento. La base estadounidense fue una auténtica bala por el exterior y el equipo de Cantero no supo pararla. La defensa rojilla se tambaleó y no pudo frenar a unas locales que dejaron el primer cuarto en 19-18.

El segundo cuarto no fue sencillo. El Nesibe salió con todo y no reguló esfuerzo alguno para seguir sumando. El Casademont, por su parte, supo aguantar diez minutos en los que Duman y Thomas anotaban todo. El equipo zaragozano no encontraba la manera de penetrar la correosa defensa zonal del Nesibe, que salía rápido cuando recuperaba el balón y anotaban gracias a su gran momento de lucidez. Tampoco dejaban recibir a Gatling bajo al aro, una de sus especialidades, y fue Oma quien con dos triples seguidos anotados a falta de un minuto dejó el choque en 36-36.

Tras el descanso, ambos equipos salieron con la intención de sumar en ataque y distanciarse de su rival. El Casademont comenzó anotando por medio de Fiebich, que sumó triple tras triple, y con Oma que seguía con su muñeca en racha. Sin embargo, el Nesibe por medio de Hempe, exjugadora del Casademont, fue un rodillo en ataque sumando en hasta cuatro jugadas consecutivas dos puntos. Cantero dio entrada a Grande y Alonso de Armiño, con la intención de mejorar la defensa, pues las rojillas se veían indefensas. Fiebich comenzó a echarse el equipo a la espalda y varios de sus 21 puntos totales sirvieron para dejar el marcador 50-51.

Finalmente, el último cuarto arrancó con un Casademont valiente, que entendió que la manera de anotar más efectiva era tirar de triple. Fiebich estaba en racha y el Casademont consiguió sumar una ventaja de 6 puntos. Hempe se volvió a enchufar y un triple suyo igualó todavía más el choque. Un tiro libre de Gatling, un triple de Fiebich, una canasta de Vega y una buena defensa final valieron un partido en el que se sufrió, se compitió y que se decidirá en la vuelta. Este segundo asalto se jugará el 11 de enero en el Príncipe Felipe a las 20.00 horas y será de libre acceso para los socios del club, mientras que el precio para los no abonados será de 10 euros con el objetivo de que el equipo de Carlos Cantero cuente con el mayor apoyo posible y siga haciendo historia en una Eurocup en la que todavía no conoce la derrota.