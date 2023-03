En la carrera de un entrenador hay momentos que uno nunca sabe cuando pueden volver a repetirse. Partidos diferentes que conducen a lugares especiales. El que este jueves, desde las 20.00 horas, afronta el Casademont en el Príncipe Felipe es uno de ellos. Carlos Cantero es el técnico del equipo y es plenamente consciente de que está ante una fecha muy singular. «Sabemos que es un momento de estos que nunca sabes cuando vas a volver a disfrutarlo y hay que intentar aprovecharlo», aseguró el preparador en la previa del choque de vuelta de cuartos de la Eurocup.

Enfrente tendrá a un señor rival, que además afronta el encuentro con una renta de 16 puntos. A priori, un colchón cómodo que el Casademont intentará hacer lo más incómodo posible. «Esta temporada hemos tenido una regularidad defensiva que nos ha permitido ganar partidos a pesar de no tener buenos porcentajes. Hay días en los que te enfrentas a este tipo de equipos y no vas a ganar si no estás al cien por cien. No nos valdrá ni el 80 ni el 90. Son un equipazo», explicó el madrileño para dejar claro cuál es el listón de calidad que va a poner el Villeneuve en la eliminatoria.

A pesar de ello, la lucha no se negocia. «Nuestra responsabilidad es luchar. Por nosotras, porque lo merecemos por el torneo que hemos hecho, y por supuesto por la Marea roja y por todo el mundo que nos está siguiendo en este camino. Eso no nos va a garantizar ganar, ni ganar de 16. Pero sí nos garantiza intentarlo. Vamos a ir a por el partido y a por esa ventaja de 16 puntos, paso a paso, cuarto a cuarto. Si no lo conseguimos no será porque no lo hayamos intentado».

El apoyo

Cantero contará con todo su equipo en buen estado de revista, toda vez que Fiebich está para jugar tras su golpe en una rodilla ante el Gran Canaria. No estará Sutherland, que se desvinculó el club esta semana. Sí estará la afición. «La afición nos ha acompañado en este largo viaje que ha sido la Eurocup. Son uno más del equipo y cuanta más gente venga, mejor. Mejor jugaremos y más arropadas estaremos. A ver si al rival le afecta ese ambiente y a nosotras nos ayuda a meter canastas y a superar momentos difíciles», relató.

A nivel táctico, Cantero cifró las claves de la remontada en «estar muy bien en ataque y muy bien en defensa. El Villeneuve es un equipo muy bueno, al que tenemos que dificultarle más las situaciones. Habrá cambios y adaptaciones con respecto a la ida y esperemos que nos funcionen como ha ocurrido otras veces. Ellas son un equipazo y hay que estar muy bien en las dos partes del juego».

No le dio importancia, sin embargo, a la derrota en casa en la Liga Femenina del domingo ante el Gran Canaria. «Espero que no sea un perjuicio. No fue nuestro partido. Hay dos formas de enfocarlo: o seguir en esa línea o saber que no jugamos un buen partido y luchar por cambiarlo», acabó.