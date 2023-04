Este sábado, alrededor de las siete y media de la tarde, Helena Oma abrazaba en la sala de prensa a su entrenador, un empapado Carlos Cantero por la lluvia de agua que segundos antes le había caído por encima, cortesía del staff del Casademont. «Si he conseguido este rendimiento ha sido gracias a él», ha confesado Oma, campeona de la Copa de la Reina después de un duro camino que ha llevado a la de Tarrasa a conseguir el título con el equipo rojillo. «Hasta dentro de un tiempo, incluso hasta que me retire, no seré consciente de todo lo que he hecho», ha reconocido.

La alero está en el punto más álgido de su carrera, proclamándose MVP de la final de la Copa de la Reina. El sendero que la ha traído hasta este logro no ha sido nada fácil, ya que Oma superó una lesión de cruzado, encadenó cesiones, vaivenes y ausencia de minutos de juego hasta llegar a Zaragoza, una ciudad que acogía esta edición del torneo de 2023 y que ahora le agradece su esfuerzo durante todo el campeonato que ha terminado con Casademont campeón y clasificado, por ende, para la Euroliga. El camino recorrido por Oma se ha intensificado durante esta Copa de la Reina, más si cabe en una final en la que la alero ha aparecido en los momentos más importantes para el equipo, como el comienzo del último cuarto cuando ha anotado dos tiros consecutivos para igualar el partido, iniciando un parcial de 12-0 con ocho puntos de la de Tarrasa. «La garra y la lucha de cada una de nosotras es lo que nos hace estar celebrando el título», ha admitido Oma, que ha finalizado el encuentro con muy buenos porcentajes de acierto en el tiro (3 de 5 en triples) y siendo muy intensa en las jugadas decisivas, capturando varios rebotes y realizando dos carreras tremendas por toda la pista para esquivar la falta del Avenida cuando el partido estaba a punto de terminar. Tras la expulsión de Vega Gimeno, Oma se ha vestido de líder del Casademont y ha terminado la final con 14 puntos en su cuenta, incluyendo el último del equipo tras anotar uno de los tiros libres fruto de uno de los sprints de la alero que encendieron tremendamente al público, que ha acompañado a la jugadora al grito de «MVP, MVP». Estallido de felicidad Con el bocinazo final, los 10.800 espectadores del pabellón Príncipe Felipe estallaban de alegría, a excepción de los aficionados del Avenida, celebrando la Copa de la Reina conseguida por el equipo anfitrión, y acertaban en sus cánticos sobre quién debía ser la MVP de la final. «Creer que podíamos hacerlo ha hecho posible que hayamos ganado la Copa», ha reflexionado la catalana, muy feliz con el ambientazo vivido en el pabellón, como venía siendo costumbre en todo el torneo. Al contrario que Carlos Cantero, al que le ha costado encontrar las palabras, Helena Oma ha tenido muy claro cuál debía ser el titular que abriese los diarios respeto al triunfo del Casademont. La alero, simplemente, ha espetado un «madre mía» como sugerencia personal para los medios de comunicación.