Aunque todavía no ha podido realizar su debut como rojilla debido a su lesión en el hueso sesamoideo medial del pie izquierdo, la escolta internacional por República Checa Petra Holesinska cerraba este miércoles la carpeta de presentaciones en el Casademont Zaragoza. «Me siento mejor físicamente, aunque por el momento no tengo una fecha exacta para volver a jugar. Estoy trabajando todos los días y mejorando, así que ojalá pueda ser pronto. Por ahora, no sé exactamente cuánto me va a costar», ha explicado Holesinska.

Eso sí, a la checa le ha dado tiempo para integrarse en un grupo al que ve preparado para la Liga y el estreno en la Euroliga. «Pienso que el equipo lo está haciendo genial. Lo hemos visto en los amistosos de pretemporada, y todas están congeniando muy bien. Ojalá que continúe así cuando yo vuelva a jugar», ha indicado la exterior. La nueva rojilla se define como una gran tiradora y cree que ha mejorado en el aspecto mental en su último año en Gran Canaria. «Mi habilidad principal es el tiro de tres y siento que he progresado en mis penetraciones hacia el aro. Soy una jugadora enérgica e intentaré dar todo», ha matizado. Su polivalencia convenció a Cantero Holesinska relata que es capaz de enrolarse en las diferentes posiciones de la línea exterior, algo que gustó a su nuevo entrenador. «Me dijo que me quería en el equipo por mi capacidad de tiro desde el triple y como escolta, pero también puedo ayudar también en la posición de base. Mariona es la mejor base de toda la Liga para mí y está en una gran forma, pero si pasase cualquier cosa también soy capaz de jugar en la posición de uno. Hablamos del proyecto y me dijo que la idea de juego favorecerá que yo tenga más oportunidades de tiro estando liberada de las que tuve el año pasado», ha expuesto la checa. Entre sus objetivos, se encuentra dar lo mejor de sí misma en una temporada dura para el Casademont en todas las competiciones que el equipo disputará este curso. «Individualmente, quiero contribuir de todas las formas posibles al equipo y ayudarle a ganar. Este año será más duro que el pasado y hay que considerar también que existe una presión que la pasada temporada, aunque había un gran equipo, no era tanta. Para nosotras es muy importante no caer y, aunque puede que perdamos algunos partidos, mantener una mentalidad positiva», ha asegurado Petra Holesinska.