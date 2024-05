El spa de Ranillas reabrirá como centro deportivo a principios de 2026

El antiguo spa de Ranillas, en la Expode Zaragoza, es cosa del pasado. Estas instalaciones reabrirán sus puertas como centro deportivo a principios de 2026. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza está estudiando el nuevo modelo de negocio, que se reorientará hacía el ámbito deportivo, con mucha más demanda que un centro termal. Para que esto suceda todavía queda mucho. Primero, los técnicos municipales tienen que conocer exactamente en qué situación se encuentran las instalaciones y qué se puede aprovechar.

Está previsto que esta semana finalice la reparación del transformador y se recupere el suministro energético, de manera que se podrá poner en marcha todo el sistema de bombeo y valorar el estado real del equipamiento. No obstante, no se prevé que la instalación pueda reutilizarse después de tanto tiempo sin uso, explicó a este diario el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, que reiteró que el compromiso del Gobierno de Natalia Chueca pasa por recuperar este espacio y dotarlo de nuevo contenido que resulte rentable.

Los garajes de la instalación llevan años anegados. / ANGEL DE CASTRO

Cuando se licitó su explotación, este servicio incluyó en el mismo lote la cafetería y el campo de golf, que ahora funcionan con grupos electrógenos. Sin embargo, es posible que la futura concesión se fraccione, algo que está por ver ya que comparten instalaciones comunes. Según el concejal, es evidente que el proyecto del spa no obtuvo el resultado esperado, con escasa clientela, y no es rentable. «Se trata de un plan fallido, como muchos otros en la Expo», incidió Lorén, que adelantó que estudian la posibilidad de reorientar el centro hacia el ámbito deportivo. «Nosotros somos propietarios del edificio, no del modelo de negocio», matizó Lorén, que, destacó, el del centro termal es especialmente costoso. «No se ha decidido nada, ahora se tienen que estudiar todas las posibilidades pero lo que está claro es que en Zaragoza hay una demanda clara relacionada con el deporte, y hacía ahí vamos a reorientar el centro», subrayó.

Posibilidades

A lo largo de este año se analizarán todas las posibilidades, se decidirá el modelo de negocio por el que se apuesta y se iniciará la redacción del nuevo proyecto para poder licitar la concesión en 2025, por lo que estas instalaciones, que habrá que adecuar, no reabrirán sus puertas hasta finales del 2025 o principios de 2026.

Mientras el Gobierno conservador piensa en el futuro de este edificio, la vía judicial con la empresa Cublan Inversiones sigue abierta. El ayuntamiento recuperó en noviembre la titularidad del recinto tras un largo proceso judicial en el que fue clave la situación financiera de la empresa que lo explotaba, que acumula unas deudas que ascienden a 14,6 millones de euros, los que, junto a sus acreedores, pretendía que asumiera el ayuntamiento. Además, tiene una deuda contraída con el ayuntamiento de 213.876,95 euros por el impago de las tasas municipales

