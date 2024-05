Álex Millán: "A muchos jugadores en mi época en el Real Zaragoza nos 'forzaron' a salir"

Se lesionó a finales de julio con la rotura del ligamento cruzado anterior y ya ha vuelto en el Oviedo para sumar seis partidos saliendo desde el banquillo. Simplemente ese regreso ya es motivo de satisfacción, ¿no?

Estoy muy contento por ello, por poder ayudar ya al equipo, por estar ahí, porque han sido siete meses difíciles y cuando me dieron la noticia fue un momento de incertidumbre, ya que no sabes cuándo vas a volver, si la temporada se ha acabado o no, y en este caso he trabajado muy duro y estar aquí tan pronto es un milagro, ya es una victoria.

Se fue a lesionar estando en México, en la pretemporada con el Oviedo.

No fue el mejor sitio, sin duda. Fue un palo muy duro porque al estar tan lejos de mi familia en ese momento se hizo difícil, diez horas en avión para volver… Fue duro sí, además de que era la primera lesión grave de mi carrera, pero siempre digo que todo pasa por algo. Sucedió y lo importante era levantarse y fue lo que hice.

"En estas lesiones pasas mucho tiempo contigo mismo, es un proceso de superación personal cada día, porque sabes que tienes que volver y tirar hacia delante. Así que es cierto por completo lo que se dice siempre, me ha hecho más fuerte y madurar mucho más"

En estas lesiones la frase recurrente de los que las han sufrido es que se vuelve más fuerte.

Es que es así, lo había vivido en otros compañeros con ese tipo de lesiones y siempre había escuchado esa frase. Cuando te toca vivirlo te das cuenta de que es verdad. Pasas mucho tiempo contigo mismo, es un proceso de superación personal cada día, porque sabes que tienes que volver y tirar hacia delante. Así que es cierto por completo, esta lesión me ha hecho más fuerte y madurar mucho más.

Le llegó cuando había salido de la cantera del Villarreal, a la que llegó en juveniles desde el Zaragoza y donde pudo jugar en el primer equipo, y después de firmar dos años con el Oviedo. Muy mal momento, en medio de ese cambio drástico, para lesionarse…

Fue un paso en el que tanto mi familia como yo estábamos muy convencidos, de esa ilusión por ir a Oviedo, por dar un pasito adelante porque sabemos que Villarreal es un sitio espectacular, pero tiene mucho nivel y competitividad en esa plantilla. Creímos en el proyecto de aquí, era muy ilusionante, pero empezamos con esa lesión, nunca llegan en buen momento y este obviamente no lo era, aunque tras recuperarme las ganas siguen intactas.

Y a corto plazo, ¿qué se plantea? Imagino que aportar todo lo que pueda en esta temporada y que la próxima sea la de su explosión allí.

Mi prioridad ahora y siempre es grupal, pensar en el objetivo que tenemos de ascender, de llegar al menos al playoff, algo que tenemos cerca, ya que estamos ahí y lo vamos a luchar hasta el final, porque sería tremendo lograr subir. Y el objetivo individual lo centro en el día a día, en ir encontrándome mejor, que es lo que busco para sacar mi rendimiento y el jugador que soy y he venido a ser en el Oviedo.

"Mi sensación es que en el Oviedo llegamos muy bien a estos últimos encuentros, veo trabajar cada día al equipo y creo que lo hacemos más fuertes que otros, confío mucho en esta plantilla y sé que podemos ganar a cualquiera"

Llegan a buen nivel en este tramo final, pero les ha costado dar el salto a esas plazas altas…

En esta categoría tan nivelada en la que ahora mismo desde el primero al décimo hay doce puntos tras 38 partidos todo cuesta mucho, porque la igualdad es tremenda, con muchos equipos en la pomada. La regularidad es el valor fundamental, pero no es fácil tenerla. Mi sensación es que llegamos muy bien a estos últimos encuentros, veo trabajar cada día al equipo y creo que lo hacemos más fuertes que otros, confío mucho en esta plantilla y sé que podemos ganar a cualquiera aunque siempre desde la humildad y del ir partido a partido, por muy tópico que suene porque en esta Segunda no hay enemigo con el que te puedas relajar un ápice.

El que no va a llegar al ascenso ya es el Zaragoza. Usted es de aquí, tiene ese pasado zaragocista y sigue de cerca al equipo, ¿se explica la temporada que han vivido?

Es difícil, claro. Empezó siendo un año muy ilusionante para todos, con los jugadores que había, que para mí es una plantilla buena, con el trabajo de la dirección deportiva, que creo que en verano fue bueno, pero es la igualdad de esta Segunda, esa regularidad que decía antes. Jugador por jugador, para mí el Zaragoza tiene una de las mejores plantillas de la categoría, pero no ha tenido esa continuidad en los resultados. Es una pena verle ahí, pero el fútbol tiene esto y sé que el año que viene lo volverán a intentar para subir.

"El descenso del Zaragoza no nos gustaría a nadie y sería terrible. Siempre intento ver los partidos y creo que un equipo con tanta calidad no va a tener problemas para salvarse. Para mí tienen una de las mejores plantillas de Segunda"

Como zaragozano y zaragocista, ¿ha llegado a temer por el descenso a Primera RFEF o aún teme?

Buff, no nos gustaría a nadie y sería terrible. Siempre intento ver los partidos del Real Zaragoza y creo que un equipo con tanta calidad no va a tener problemas para salvarse.

¿Qué le está gustando más ahora del Zaragoza? Ahora es muy clara la irrupción de Liso, otro canterano más.

Es que el Zaragoza siempre ha tenido una de las mejores canteras de España. Solo hay que ver nuestra quinta del 99, donde estaba con Soro, Manu Morlanes o Clemente. Todos son profesionales. Y ahora solo hay que ver el primer equipo, los Azón, Francho, Francés, con el que tengo el placer de entrenar en verano ya que trabajamos con el mismo entrenador personal y tengo muy buena relación con él. Esos chicos hacen grande al Zaragoza y ahora le está tocando a Liso también, que está demostrando ya un muy buen nivel.

El de Francés ha sido el más alto de la plantilla en esta temporada de locos y tan irregular.

Sí, para mí es el que más regularidad ha tenido. Sé de buena mano que trabaja muchísimo y la calidad la tiene de sobra, es sin duda uno de los referentes de la plantilla y para la afición y me alegro mucho por él.

"Francés es el jugador del Zaragoza que más regularidad ha tenido. Es sin duda uno de los referentes de la plantilla y para la afición y me alegro mucho por él. Es obvio que va a estar complicado que siga porque va a tener muchos pretendientes por estar haciendo un gran año y es un magnífico futbolista"

Todo apunta a que queda poquito de él en el Zaragoza y a su salida en este verano.

Bueno, eso ya es una cuestión más suya, pero es obvio que va a estar complicado que siga porque va a tener muchos pretendientes por estar haciendo un gran año y es un magnífico futbolista. Ya se verá qué sucede.

Azón, Francés o Francho han superado los 100 partidos como zaragocistas y usted se fue en 2016, en juveniles. ¿Los mira con un poquito de envidia por esas cifras?

Es que mi situación y la de otros compañeros en esos años era muy distinta, la estructura del Zaragoza no era la misma que la de ahora y hubo muchos jugadores a los que nos ‘forzaron’ a salir, o al menos no nos dieron esa ambición deportiva que posiblemente sí la han tenido estos jugadores que están ahora. ¿Envidia? No la hay, al contrario, yo me alegro mucho de que cada vez el club saque más jugadores de la cantera y que rinden para el primer equipo, porque al Zaragoza lo hacen grande los jugadores de la casa. Claro que me habría gustado haber jugado en el primer equipo, pero se dio así y tampoco me dieron la oportunidad.

¿Esa puerta para regresar algún día sigue abierta?

Mi cabeza está en estos momentos en el Oviedo, aquí me han tratado superbién, más después de lo que he sufrido en esta temporada. Solo pienso en seguir muchos años, porque me siento muy a gusto, y el futuro pues ya se verá. Una espinita que ya se me va a quedar es que mi abuelo Luis, que falleció el año pasado, me hubiera visto en La Romareda con la camiseta del Zaragoza. Hemos sido abonados los dos muchos años, yo estaba jugando en el Villarreal y él seguía pagando mi localidad para que cuando fuera a casa pudiera estar a su lado viendo al equipo. Era uno de los abonados más antiguos del club, una fidelidad a esos colores absoluta y me habría hecho muy feliz que me viera jugando sobre el césped desde su asiento.

