El debut de Yoanki Mencía fue de las cosas más interesantes que ocurrieron en el Brindisi-Casademont que abrió la fase de grupos de la FIBA Europe Cup. El partido no fue bueno y estuvo lleno de errores y, sin embargo, acabó con final feliz para el cuadro aragonés, que logró una importante victoria. El cubano era la gran novedad en la convocatoria de Porfirio Fisac, que aprovechó el viaje a Italia y el hecho de que en esta competición no hay límite de extracomunitarios para ver en competición a la última incorporación de su equipo.

Y fue un buen debut el de Mencía. Fue el relevo de Sulejmanovic en el cuatro en ausencia de Gielo (que se había quedado en Zaragoza por decisión técnica), estuvo en pista 26.54 minutos y dejó buenas maneras, sobre todo un buen juego de espaldas pese a no ser muy alto y buenas lecturas de las ventajas que sacaba en ataque. Hizo seis puntos con un 3/5 en tiros de dos, capturó 3 rebotes y sumó 6 créditos de valoración. No son números deslumbrantes, pero es que el juego del Casademont no lo fue ni permitió el lucimiento de sus interiores. Hubo poca circulación de balón y tan solo 10 asistencias en 45 minutos de juego.

El cubano ha sido el último en llegar al Casademont Zaragoza, lleva apenas un par de semanas en la capital aragonesa, y ahora el cuerpo técnico tiene que decidir qué hacer con él. Mencía ha firmado cuatro años con el club aragonés, que cree en él, MVP de la Liga argentina, como una apuesta a medio y largo plazo. Es, además, un jugador versátil, puesto que puede hacer el tres y el cuatro. En Italia jugó por dentro, pero por altura quizá su sitio en la ACB esté más por fuera.

La idea inicial del cuerpo técnico, tal y como explicó el propio club al anunciar la llegada del jugador, era cederle esta temporada para que vaya cogiendo minutos y experiencia en su primera temporada en el viejo continente. Además, el encaje del cubano es complicado por el pasaporte. En competición europea puede jugar sin problemas pero en la ACB ocupa plaza de extracomunitario, por lo que para incluirlo en el roster Fisac debería dejar fuera bien a Smith, bien a Watt, los otros dos jugadores que cumplen esta condición en España.

Ambas opciones parecen poco probables, puesto que Smith es el mejor anotador del equipo, y de los más fiables de la ACB, y Watt es, en palabras del propio Fisac, la referencia que esperaban para el juego interior. Así que, salvo lesión, su presencia en Zaragoza se reduciría a los partidos europeos, lo que podría resultar escaso para la adaptación y progresión del jugador cubano, de 26 años. De momento Mencía se está entrenando a las órdenes de Fisac y es el tercer cubano que viste la camiseta del Casademont Zaragoza después de Javier Justiz y Howard Sant-Roos.

Esa decisión se sumará a la que también debe tomar el cuerpo técnico con respecto a Kravic, cuya opción de corte a favor del club aragonés vence el 31 de octubre. Fisac ha dejado claro que sus apuestas para el puesto de cinco son Okafor y Watt y optar por quedárselo implicaría para el técnico tener que hacer convocatorias y adaptar las rotaciones del equipo para dar cabida a todos. En ambos casos será una decisión deportiva que no tardará en llegar.