Porfirio Fisac repasó la actualidad del Casademont Zaragoza en su comparecencia habitual de los viernes antes de la jornada liguera. En esta ocasión, además, con varias novedades puesto que la semana ha estado marcada por una nueva baja definitiva, la de Andrea Cinciarini, pero también por otros percances que avanzó el técnico y que afectarán al equipo ante el partido de mañana frente al Barça. Asimismo, Fisac confirmó que el club está en el mercado buscando un recambio para el base italiano.

El preparador segoviano explicó la salida del jugador, que se ha comprometido ya con el Pesaro, el equipo en el que comenzó su carrera. «El tema de Cinciarini nos ha sorprendido a todos... Fue todo muy prematuro, después del partido habló conmigo y mi ayudante, nos contó ese tema... Su deseo era volver a casa para jugar con el club de su vida. Sí, muy bien, pero es lo que hay... y ya está», relató Fisac, añadiendo que están buscando otro base para acompañar a Bell-Haynes. «Ahora tenemos que buscar un base como sea en el mercado. Una cosa es que yo quiera hacer crecer a Lucas pero no hacerle jugar de base toda la Liga. Hay que buscar al mejor base que podamos, si es más anotador o más defensivo nos adaptaremos. Seguro que el club me da un buen jugador», concluyó el técnico del Casademont.

Esa ha sido la gran noticia de la semana, pero el equipo ha sufrido otros percances. Para empezar, será complicado que Sulejmanovic esté disponible. «Será difícil que llegue porque en todavía está con el trabajo de fisioterapia, ni siquiera ha hecho el trabajo de correr y demás. Es prácticamente imposible que juegue», sentenció Fisac. La lista de damnificados se ha ampliado. «Ayer sufrió un esguince McFadden. No ha sido de mucha gravedad, están intentando recuperarse pero puede ser la otra baja. Me preocupa pero entrarán jugadores como Rubén Valero, que vienen pujando desde abajo, le daremos la oportunidad a Álex... ».

Por eso, Fisac ya ha lanzado un mensaje claro a jugadores y aficionados. «Si ya era difícil ya lo era más, pero el domingo se viene a pasarlo bien, da igual el resultado, hay que ser descarados y jugar un partido perfecto», indicó.

El segoviano insistió en que los objetivos del equipo en esta temporada tan atípica deben tener los pies en el suelo. «Yo sé que el mensaje de permanecer en la categoría es duro, peor no os voy a mentir, tengo años de experiencia para deciros la realidad. No es cuestión de bajar el nivel sino de ayudar a mis jugadores, quitarles presión. Si no logro resultados que me corten, pero mis jugadores no están tan preparados para luchar por liderazgos o cosas mayores, el equipo está en la Liga Endesa para intentar no descender».

Y mañana le espera uno de los rivales más duros de la ACB, el Barcelona. «Es un equipo muy sólido, que de alguna manera tiene un roster muy largo y compensado, con jugadores españoles que están dando ese plus que hasta ahora les suele costar porque se los lleva la NBA. Ha hecho muy bien el roster fichando a Hernangómez, a Parra, a Brizuela, junto con jugadores americanos del nivel que ellos pueden tener», valoró.