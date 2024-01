ORTIZ (6). Eliminada

La base fue de lo mejor del equipo, dirigiendo y robando balones, pero el desarrollo del partido la frustró y acabó eliminada por una técnica.

ATKINSON (6). Intensa

Apenas tuvo descanso, jugó 33 minutos y puso intensidad en ataque y, sobre todo, en el rebote, aunque poco pudo hacer.

FIEBICH (4). Escasa

La alemana apareció y participó muy poco en el partido y su equipo la echó de menos porque necesitaba puntos.

GULBE (4). Desacertada

Lo intentó y tuvo alguna buena acción al inicio, pero después tuvo el mismo acierto que el resto del equipo, muy poco.

DIALLO (5). Segura

Ha mejorado sus prestaciones y fue de lo mejor del equipo en ataque, pero el juego colectivo no le ayudó a brillar.

GERVASINI (4). Superada

Esta vez sus relevos a Mariona no fueron de tanta calidad como en otras ocasiones, le costó superar la defensa del Valencia.

PIVEC (4). Inédita

Otro partido en el que se esperaba mucho más de ella. No es que no anotara, es que no lanzó ni una sola vez.

HOLESINSKA (4). Discreta

La checa no está encontrando su protagonismo en el equipo, ayer de nuevo tuvo una actuación bastante discreta.

GIMENO (5). Rasmia

Tuvo pocos minutos pero cuando estuvo en la pista intentó poner la intensidad y rasmia habituales en ella.

HERMOSA (4). Voluntariosa

Lo intentó en un escenario muy complicado por el rival y el partido de todo el equipo, pero se vio superada como el resto.

GELDOF (4). Recurso

Estuvo poco más de tres minutos en la pista y apenas pudo aportar nada, no lanzó ningún balón ni cogió ningún rebote.