El Casademont tiene hoy una cita histórica en casa en la Euroliga. Las de Carlos Cantero se enfrentan al UMCS Lublin con la obligación de conseguir una victoria si no quieren complicarse el paso a los cuartos de final. De no hacerlo, tendrán que esperar a ver una derrota del Valencia Basket contra el Schio, que superó a las zaragozanas en la pasada jornada.

Los resultados en los dos últimos encuentros de la Euroliga han sido determinantes para explicar la situación en la que se encuentra el Casademont. Pese a haber conseguido seis victorias seguidas en Europa a principio de temporada, las rojillas se jugarán el pase a cuartos de final en el último partido de fase previa. El camino empezó a torcerse frente al Valencia Basket, cuando cayeron por casi treinta puntos. La siguiente jornada se divisaba como clave con un choque frente al Schio italiano, pero tampoco hubo suerte y las de Cantero se verán obligadas a sufrir hasta el último momento buscando la clasificación.

En la Liga Femenina, el Casademont vive una situación opuesta. Tras su victoria frente al Estudiantes se colocan como segundas, empatadas a puntos con el Valencia, rival directo también en esta competición. Esta noticia también es positiva de cara al encuentro en Euroliga: «Siempre quieres ir al siguiente partido con buen feeling, esto va a ser importante de cara al martes», declaró Cantero.

GRAN AMBIENTE

Uno de los factores que más pueden afectar a la actuación de las jugadoras es la enorme presión a las que estarán sometidas durante el partido. Aunque su técnico niega que lleguen presionadas al choque: «Presión sinceramente no tenemos ninguna. Es más, tenemos más ganas de disfrutarlo y de ir a por ello. Es mejor jugarte un pase a cuarto que no jugarte nada o jugarte un descenso. Esta presión es buena y va a hacer crecer a las jugadoras», afirmó el entrenador.

También está pendiente del estado de Christelle Diallo, ya que solo tuvo cinco minutos en la victoria frente a Estudiantes. Aunque parece que no corre peligro su presencia en el partido ante el equipo polaco: «Jugó 27 minutos en Schio y ayer estaba muy rígida. Entrenó con algún descanso y queríamos que tuviera pocos minutos para no perderla para el martes. Esperamos tenerla bien para entonces», confirmó Carlos Cantero.

Por suerte, el Casademont Zaragoza cuenta con una afición que sabe que es el momento de apoyarlas y elevarlas para lograr el gran objetivo. Por ello, se espera que el Príncipe Felipe sea una olla a presión, con más de 6.000 rojillos alentando a las suyas. Cantero también sabe de la importancia del calor de la afición en la consecución de esta histórica gesta: «Espero que la gente nos acompañe el martes porque va a ser muy importante su apoyo. Estamos listas para el reto», dijo.

Su rival, el UMCS Lublin, ocupa la última plaza del grupo de Euroliga con dos victorias y once derrotas en los treces partidos disputados. En el partido de ida las zaragozanas ganaron sin mayor dificultad por un cómodo 42-64. Pero esto no puede servir para confiarse ya que una de las dos victorias de las polacas la lograron frente al DVTK húngaro, segundo clasificado de la competición: «Desde que ya no se juegan nada tienen un planteamiento de baloncesto diferente intentando ver si el rival falla para llevarse el partido. No será un partido tan fácil como el de la ida», afirmó el técnico.

Si el Casademont hace los deberes y logra la victoria, conseguirá directamente el pase a cuartos de final. Pero si el Lublin derrota a las aragonesas, entonces tendrán que esperar al resultado entre el Valencia Basket y el Schio. Si las valencianas caen ante las italianas entonces también se producirá la clasifiación del conjunto rojillo, aunque es mejor no llegar a ese punto y conseguir el pase con una victoria en el Príncipe Felipe.