El Príncipe Felipe, de fiesta en fiesta

El Casademont Zaragoza afronta esta semana otra cita marcada en rojo en el calendario, el segundo partido de cuartos de final de la Euroliga frente al Cukurova Mersin. Y lo que es seguro es que la afición volverá a responder. El encuentro, al ser eliminatoria, no estaba incluido en el abono de la temporada y todos los seguidores que quieran asistir deben pasar por taquilla. Ya lo han hecho más de 5.000, lo que augura otra magnífica entrada y un ambiente de lujo para intentar forzar el tercer y definitivo duelo en tierras turcas.

El listón está alto porque los dos últimos partidos en el Príncipe Felipe han congregado a 7.341 personas (Perfumerías Avenida) y 6.022 (AZS Lublin), pero también aumentan las expectativas y la importancia de los encuentros conforme avanza la temporada, lo que despierta todavía un mayor interés entre los seguidores. El partido de mañana es una final en toda regla, porque una derrota supondría el punto y final de la magnífica participación del Casademont en su primera Euroliga, mientras que una victoria alargaría la serie hasta un tercer y definitivo partido en Mersin la próxima semana.

La afición de Zaragoza va de récord en récord y esta temporada ya ha batido dos: el de mayor asistencia a un partido de Liga Femenina Endesa, los 9.273 espectadores frente al Celta, y la mejor asistencia en un partido de Euroliga con los 6.022 que vibraron con la victoria frente al Lublin y la clasificación para los cuartos de final. El curso pasado estableció un nuevo tope en la Copa de la Reina con los 10.800 que asistieron a la final. Mañana puede producirse otra cifra para la historia.

El pasado domingo se registró la tercera mejor entrada del curso con los 7.341 aficionados frente al Perfumerías Avenida, con casi 2.000 entradas vendidas para un encuentro de temporada regular que podía marcar diferencias en la pelea por la segunda posición de la Liga. El ambiente fue inmejorable aunque acabara en derrota. La segunda máxima afluencia se produjo también en la Liga Femenina Endesa, en el duelo ante el actual líder de la competición, el Valencia Basket, con 8.983 personas y todo el papel vendido en el último partido disputado en 2023. Esa fue la segunda ocasión en el que se colgó el cartel de ‘no hay entradas’ después del día del baloncesto femenino aragonés, que congregó a 9.273 personas. El hecho de que aproximadamente un 30 o 40% de abonados únicos no asista a los partidos del femenino impidió el lleno en ambos casos.

Ahora no sucederá eso, puesto que todos los seguidores que deseen acudir mañana han de pasar por taquilla. El encuentro no entraba en el abono pero los abonados del club sí tenían tanto precios especiales como un límite de tiempo para reservar su localidad, hasta el pasado viernes. Los precios son de 12 y 18 euros para los abonados (que podían sacar dos localidades por estas cantidades) y de 20 y 25 euros para los no socios. Las localidades pueden adquirirse online, en las oficinas del club y en la taquilla del pabellón el día de partido. El club cuenta con unos 6.300 socios con abono único, que da acceso a todos los encuentros masculinos y femeninos, y alrededor de 1.000 con tarjeta solo para ver al equipo de Carlos Cantero. Del primer grupo suele acudir entre un 60 y un 70% de aficionados.

No obstante, la alta afluencia de público al Príncipe Felipe para ver a Fiebich, Mariona, Atkinson, Vega y compañía ya ha dejado de ser noticia. En los últimos diez partidos disputados en casa solo hubo uno con menos de 4.000 personas en las gradas: el que se disputó en el Siglo XXI, donde caben menos de 3.000, frente al Asvel francés con 2.776 personas. Elevar los mínimos hasta máximos históricos es uno de los grandes éxitos de este equipo que este miércoles volverá a vivir un ambiente de lujo en el pabellón en busca de un triunfo que le permita seguir soñando. Cada vez que juega el Casademont en casa es una fiesta.