Carlos Cantero: "Forzar el tercer partido es más complicado que ganar la Copa"

Carlos Cantero estaba satisfecho y orgulloso del esfuerzo y del trabajo colectivo de sus jugadoras. «Ha sido una de las noches mágicas del Príncipe Felipe. Ojo al equipo al que hemos ganado. Llevar la serie el tercer partido es más complicado que ganar la Copa de la Reina», aseguró el técnico, tranquilo en el último lanzamiento de Araújo que no entró y que hubiera significado la derrota.

«Esperaba el triple de Mariona y al final ha dado un pase más. Es cierto que mejor que una pérdida era seguir jugando. En cuanto he visto salir el tiro de las manos de Araújo he visto que no iba. No ha armado el brazo y he visto que no iba desde el principio. Me he tenido que volver a mirar al marcador para ver si íbamos uno arriba o no porque no me lo terminaba de creer. Era un partido en el que estábamos tranquilas pero a medida que avanza el partido los nervios afloran porque ves que puedes. El tercer cuarto ha sido desequilibrante con ese parcial de inicio pero lástima que las jugadoras se me han cansado», explicó.

Pero nada que objetar a sus jugadoras, al contrario, cumplieron el plan a la perfección. «Hemos hecho el partido que queríamos, lo que teníamos planeado con la intensidad prevista. Hemos provocado que Mabrey y Copper no jugaran bien. Las ayudas sobre estas jugadoras han llegado bien», valoró Cantero. Y es que, una vez más en esta Euroliga, la defensa fue clave. «En Euroliga estamos teniendo una muy buena defensa. Somos un equipo que puede ser peligroso en algún momento y en el tercer cuarto hemos sido muy peligrosas. La pelea en el rebote, que allí nos ganaron, hoy ha sido mucho más física. A lo mejor no hacemos partidos de 80 puntos, pero a los equipos grandes aquí les está costando anotar», indicó.

Ahora queda lo más complicado, el no va más, pelear por la Final Four en Turquía. «Es muy complicado. Después de lo que han visto aquí a nivel de ambiente, nos espera un partido completamente diferente con sus fans encima. Estas jugadores ahora están enfadadas, tienen rabia y por orgullo van a ir a por el partido a muerte. Va a ser muy complicado pero nos hemos merecido el tercer partido, somos una dignas defensoras de los cuartos de final por llevarlo al tercer partido. Vamos a ir con lo que tenemos y a por todas».